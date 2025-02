Ben Stiller protagonista di una nuova serie tv: cosa sappiamo

Si intitola The Band: Ben Stiller interpreta Oscar, un personaggio travolto da uno scandalo e vagamente ispirato al produttore Simon Cowell, che ha creato la band One Direction

Fonte foto: Shutterstock

Come attore comico, Ben Stiller si è fatto conoscere e amare, tra gli anni Novanta e Duemila, soprattutto per titoli come Zoolandder, Starsky e Hutch, Una notte al museo, Tropic Thunder, Ti presento i miei e relativi sequel. Per chi ha riso guardando questi film è del tutto comprensibile l’entusiasmo di fronte al recente annuncio di HBO: Stiller sarà il protagonista di una nuova serie dramedy, The Band, co-ideata per la rete americana da Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers.

The Band, la nuova serie tv con Ben Stiller

La serie tv The Band, che mischierà elementi comedy ad altri più tipici del genere drama, sarà prodotta da Media Res e da Red Hour Films, ovvero l’agenzia dello stesso Ben Stiller. Queste due realtà produttive hanno già lavorato insieme per portare alla luce The Morning Show e Scissione (Severance), due titoli di grande successo disponibili su Apple Tv+.

I co-creatori della serie tv Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers sono anche produttori esecutivi, così come Ben Stiller, che come accennato ricopre anche il ruolo del protagonista. Un fatto piuttosto raro: l’attore, produttore e regista newyorkese nella sua carriera ha ricoperto ruoli da protagonista praticamente solo al cinema, mentre la prima e (fino a ora) ultima serie che lo ha visto come interprete principale risale agli anni Novanta.

La trama di The Band, nuova serie tv HBO

Stando alle informazioni al momento disponibili, The Band esplorerà il mondo dell’industria musicale e discografica e, secondo la stampa specializzata, porterà sul piccolo schermo un personaggio vagamente ispirato al produttore britannico Simon Cowell, grazie al cui contributo è stato possibile creare la boy band di enorme successo One Direction.

Il protagonista di The Band è Oscar (interpretato da Stiller), un impresario del pop e scopritore di nuovi talenti che viene travolto da uno scandalo che mette a repentaglio il suo ruolo di spicco nel mondo della musica. Per salvare la sua carriera, e forse anche la sua anima, Oscar deve formare una nuova band di successo mettendo insieme alcuni promettenti talenti musicali.

The Band non sarà una serie comedy pura, come accennato, ma Ben Stiller nella sua lunga carriera ha già dimostrato di avere talento anche in ruoli non prettamente comici, sia davanti sia dietro la cinepresa. In questi anni, infatti, Stiller è impegnato anche come regista di Scissione (Severance), acclamata serie tv della quale stanno attualmente uscendo a cadenza settimanale gli episodi della seconda stagione.

Riprese e data di uscita di The Band

The Band è al momento in sviluppo a HBO, quindi è ancora presto per conoscere ulteriori informazioni su questo progetto, come la data di inizio delle riprese o la data di uscita in streaming.

In realtà bisogna ancora capire se la produzione vera e propria di questa novità avrà effettivamente inizio: è già capitato in passato che progetti in fase di sviluppo finissero poi per arenarsi, per svariati motivi, senza mai arrivare al pubblico.

Per il momento è stato anticipato che la serie tv dovrebbe essere composta da puntate lunga un’ora ciascuna, ma non sono state date informazioni, ad esempio, sugli altri membri del cast oltre Stiller stesso.