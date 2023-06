Come funziona il Nucleo domestico di Netflix

Da alcuni giorni è inizio il blocco alla condivisione delle password di Netflix, con una stretta alle condizioni d’uso che era già stata ampiamente anticipata dalla piattaforma di streaming. Il nuovo sistema si basa sul concetto di Nucleo domestico che consente la condivisione di un account solo tra persone che “vivono insieme”. Il concetto di Nucleo domestico di Netflix, però, non riguarda le persone ma i dispositivi utilizzati per accedere alla piattaforma.

Cos’è il nucleo domestico Netflix?

Netflix non permette più la condivisione delle password. Un account può ora essere utilizzato soltanto da un “Nucleo domestico”. Nel Centro Assistenza del sito di Netflix si legge che un account “può essere condiviso tra persone che vivono insieme e fanno parte dello stesso nucleo domestico”. Non è più possibile per due o più persone che non vivono insieme condividere l’account come avvenuto fino a pochi giorni fa.

Per Nucleo domestico, secondo Netflix, è necessario fare riferimento ai dispositivi e non alle persone. La piattaforma, infatti, considera come Nucleo domestico “l’insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale” da cui l’utente guarda Netflix. Il nucleo viene impostato da una TV, tramite l’app di Netflix. Successivamente, tutti i dispositivi che utilizzeranno l’account Netflix sulla stessa connessione Internet della TV entreranno a far parte del Nucleo domestico dell’utente.

Per effettuare quest’impostazione, dall’app di Netflix della TV, è sufficiente aprire il menu, premendo a sinistra sul telecomando, e selezionare Chiedi assistenza > Gestisci Nucleo domestico Netflix. Dalla nuova sezione è possibile confermare o aggiornare il Nucleo. Successivamente, Netflix invierà un link di verifica all’indirizzo e-mail o al numero di cellulare dell’account che permetterà all’utente di confermare l’impostazione.

Per rilevare i dispositivi di un Nucleo domestico, Netflix raccoglie varie informazioni, come gli indirizzi IP, gli ID dei dispositivi e l’attività dell’account. Non vengono raccolti, invece, i dati di posizione. Da notare, inoltre, che se l’utente non imposta un Nucleo domestico sarà Netflix a farlo in automatico, in base ai dati raccolti. Il meccanismo del Nucleo domestico non vale per chi guarda Netflix senza una TV.

Come aggiungere Utenti extra

I piani Standard e Premium, nonostante la stretta sulla condivisione, continuano a offrire la possibilità di accedere alla piattaforma da più dispositivi in contemporanea. Per condividere Netflix al di fuori del proprio Nucleo domestico è possibile sfruttare il sistema degli Utenti extra che prevede l’acquisto di uno slot dedicato.

Con il piano Standard (dal costo di 12,99 euro) è possibile aggiungere 1 utente extra mentre con il piano Premium (dal costo di 17,99 euro) è possibile aggiungere 2 utenti extra. Ogni utente extra comporta un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese. Per condividere l’account con altre due persone come avveniva prima, quindi, bisogna considerare una spesa aggiuntiva di 9,98 euro al mese.