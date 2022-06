Come funziona il nuovo Google News

Google News si rinnova anche da desktop (ossia la versione che possiamo leggere dal computer) e inizia a offrire nuove funzionalità. L’aggiornamento è stato lanciato su scala globale nei Paesi in cui è presente Google News, ben 125 declinati in 40 lingue diverse. Ovviamente è presente anche l’Italia e difatti, chi entra ora nella pagina di Google News trova l’avviso che annuncia l’aggiornamento.

Le novità portate sulla versione desktop di Google News nascono dall’ascolto e della collaborazione con i lettori. Questi suggerimenti sono stati tradotti in due nuove funzionalità: in cima alla Home Page, accanto alle Notizie Principali, sono state collocate le Notizie Locali e le Scelte personalizzate. Le notizie locali diventano una delle principali offerte dell’edicola di Google News, che pone così l’accento nel creare uno stretto legame tra la stampa digitale locale e i lettori. Un passaggio che in effetti, mancava all’appello e che rende giustizia ai tanti giornalisti che lavorano nelle piccole redazioni di giornali di Provincia ma che si espongono sempre in prima linea quando si tratta di informare adeguatamente i lettori.

Google News: più filtri per le notizie locali

Come anticipato, dalla versione desktop di Google News sarà possibile impostare nuovi filtri (nome della città o CAP) che consentono di leggere notizie provenienti dalle testate locali di più posti diversi.

Il che si traduce in una maggiore offerta informativa. Pensiamo a quelle province estese che contano molti comuni e per cui diventa necessario consultare più giornali locali per conoscere i fatti della zona. O, semplicemente, a chi vuole restare informato su ciò che succede nella sua ex città. O, ancora, a chi vive in un posto e lavora in un altro e ha bisogno di leggere le notizie locali di entrambi i luoghi.

Google News: la personalizzazione delle notizie

La funzione di personalizzazione delle notizie è stata evidenziata da un pulsante blu che possiamo trovare nella sezione I tuoi argomenti, in alto a destra. Da questa nuova sezione sarà possibile scegliere le categorie di interesse, tra Cronaca (Italia e dal mondo), Sport, Intrattenimento ecc.

Nella versione desktop ora compare anche una sorta "bollino" che riporta un’affermazione originale e che attesta che sull’articolo è stata condotta una verifica dei fatti da parte di fact checker indipendenti.