Come funziona il nuovo Samsung Gaming Hub

Dopo essere stato annunciato al CES 2022 a gennaio ecco arrivare il nuovo Samsung Gaming Hub su tutte le Smart TV Samsung del 2022. Il progetto prevede che il Samsung Gaming Hub sia di fatto il luogo di incontro in cui trovare raggruppate le principali piattaforme di cloud gaming e app correlate.

Grazie al Samsung Gaming Hub si può giocare in streaming senza la necessità di hardware né di scaricare altro software. Da questo punto di partenza i gamer possono giocare con tutti i titoli Xbox Live (oltre 100), NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia. Ci sono tutte le piattaforme di gaming online, quindi, tranne PlayStation NOW di Sony. Ed è logico, poiché Sony è un concorrente diretto nel mercato televisivo. Infine, rispetto alle edizioni precedenti ha un accesso migliorato, più veloce e più intuitivo. Attualmente viene incluso nella gamma di Smart TV 2022: Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED, OLED e Smart Monitor.

Samsung Gaming Hub: come funziona

Il Gaming Hub di Samsung si avvale del sistema operativo Tizen che a sua volta è basato su Linux. Ciò consente di avere una interfaccia molto intuitiva e rapida che permette di raggiungere e di aggiungere servizi e applicazioni di ogni genere. Ovviamente è un servizio gratuito.

Per entrare nel mondo delle connessioni di Samsung bisogna usare il tasto Smart Hub del telecomando Smart che dialoga via Bluetooth con la TV. Infatti, lo stesso telecomando Smart Control+ può essere usato come un controller per videogiochi e inoltre ha anche la funzione di puntatore.

I giocatori possono però aggiungere i loro dispositivi personali come controller e cuffie senza altra necessità di acquistare hardware specifico per la TV.

Con il Samsung Gaming Hub si trovano integrati anche i servizi di musica e streaming come Twitch, YouTube e Spotify.

I vantaggi del Samsung Gaming Hub

È vero che tutte le piattaforme di gioco in streaming sono accessibili separatamente e per tutte le Smart TV, ma Samsung assicura che i suoi televisori sono ottimizzati per ottenere il massimo dal gioco in streaming. Il che si traduce con un controllo del buffer migliore e una latenza quasi azzerata.

A tutto ciò si aggiunge la comodità di avere tutte le piattaforme di gaming raggruppate in un solo centro di comando, un hub appunto, dal quale raggiungerle tutte.