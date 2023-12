Come funziona la nuova app Diario per Apple iPhone

Fonte foto: Apple

Apple ha avviato il rilascio di iOS 17.2. La nuova versione del sistema operativo degli iPhone è attualmente in fase di distribuzione e arriverà su tutti i dispositivi che hanno già ricevuto le precedenti versioni di iOS 17. Tra le novità introdotte dall’aggiornamento c’è la nuova app Diario che va ad arricchire il catalogo di applicazioni messe a disposizione da Apple ai suoi utenti. Si tratta di un diario digitale che consente all’utente di creare delle annotazioni, archiviandole all’interno dell’app.

Diario può integrarsi con altre app dell’iPhone, proponendo all’utente alcuni suggerimenti per creare nuove pagine sulle attività svolte nel corso della giornata, i luoghi visitati e le persone contattate. Non si tratta, quindi, di un’app rivoluzionaria ma di un semplice strumento in più che va ad arricchire la dotazione di app sviluppate da Apple. L’app era stata anticipata in occasione della WWDC 2023 ed è disponibile anche su iPadOS 17.2.

Come funziona l’app Diario

Completato l’aggiornamento del proprio iPhone a iOS 17.2 (o qualsiasi versione successiva), è possibile accedere all’app Diario, inclusa nell’elenco delle applicazioni disponibili all’interno del proprio smartphone. L’app ha una struttura molto semplice: una volta aperta, come chiarito dalla descrizione nella pagina iniziale, l’utente può creare il proprio diario personale, semplicemente premendo sul tasto + riportato in basso.

Alla prima apertura, l’app chiederà all’utente se vuole ricevere i “Suggerimenti per il diario” con consigli di vario tipo legati all’utilizzo dell’app. Questi consigli si basano su dati raccolti da altre applicazioni (Attività, Contatti, Foto, Luoghi di interesse). È anche possibile personalizzare i suggerimenti, selezionando il tipo di consigli che l’app mostrerà.

Diario può recuperare dati dall’app Fitness e suggerire all’utente di creare una nota legata all’ultimo allenamento. Allo stesso modo, l’app potrebbe suggerire la creazione di una nuova annotazione legata a una telefonata particolarmente lunga o anche a un luogo visitato. La scelta sui Suggerimenti è anche legata al modo in cui si vuole gestire i dati propri dati personali. Apple offre un pieno controllo all’utente: rinunciando ai Suggerimenti, quindi, Diario non andrà a sbirciare tra i dati delle altre app.

A questo punto, completata la scelta sui Suggerimenti, è possibile iniziare a usare l’app: basta premere su Nuova annotazione per iniziare a scrivere una nota che sarà poi riportata nell’elenco visualizzato all’interno dell’elenco presente nella Home Page dell’app (da qui, premendo sui tre puntini in basso, è possibile modificare la nota, arricchendola con ulteriore testo, oppure aggiungerla ai Segnalibri). Dai tasti in basso, è possibile includere nelle note anche foto, video, registrazioni audio e dati sulla posizione.

L’app Diario propone anche alcune note preimpostate, con frasi come “Cosa ti ha suscitato curiosità?” e “Descrivi qualcosa per cui provi gratitudine” che mirano ad aiutare l’utente nella scelta dell’argomento di una nota. Queste note possono essere completamente ignorate: chi vuole utilizzare Diario può, infatti, creare tutte le annotazioni che preferisce, scegliendo in autonomia gli argomenti.

Le impostazioni dell’app Diario

Andando nell’app Impostazioni e poi selezionando la voce Diario è possibile accedere ad alcune opzioni per personalizzare l’applicazione. Tra le opzioni, ad esempio, c’è la possibilità di saltare i suggerimenti. È anche possibile attivare la voce Proteggi diario per aggiungere una password all’accesso, proteggendo le proprie annotazioni con un codice e con il Face ID.

Andando in Orario di scrittura, inoltre, si possono ricevere dei promemoria, con una notifica che ricorderà all’utente quando aggiungere annotazioni al Diario. Da notare, inoltre, che è possibile scegliere se salvare o meno in Foto i vari contenuti multimediali aggiunti al Diario del proprio iPhone.