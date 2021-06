Come funziona Voila AI Artist, l'app che trasforma le nostre foto in Animoji

Tra le tendenze recenti di questo periodo è possibile che qualcuno abbia sentito nominare Voila AI Artist, specie su Facebook e Instagram dove l’applicazione del momento ha spopolato nell’ultimo periodo. Per adesso la curva di apprezzamento è al picco soprattutto negli USA, ma nel mondo globalizzato di internet i trend rimbalzano rapidamente da una parte all’altra del globo.

Per cui è probabile che nel giro di poco tempo Voila AI Artist possa diffondersi in modo capillare anche dalle nostre parti. Non passerebbe inosservata comunque, dato che l’app produce risultati divertenti e coinvolgenti. Il principio alla base di Voila AI Artist non è nuovo: le immagini prodotte somigliano parecchio a quelle che si ottengono con le Animoji di Apple, le emoticon realizzate a partire dai volti dai recenti dispositivi della Mela. Solo che Voila AI Artist si spinge oltre, con risultati più simili ai cartoni animati Disney del nuovo millennio che alle emoticon di Apple.

Voila AI Artist, cos’è?

Voila AI Artist, come detto, è un’applicazione. Ciò significa che non è un servizio integrato su Facebook e Instagram, come invece si potrebbe intuire dal fatto che i prodotti del servizio hanno spopolato rapidamente proprio sui due social network. E ciò significa pure che, essendo un servizio indipendente, sfugge alle politiche di privacy delle due piattaforme, potendo raccogliere informazioni private addizionali che rientrano nelle condizioni di servizio dell’app e non dei social.

In altre parole insomma quando di mezzo ci sono volti e informazioni private è bene leggere attentamente le condizioni che si accettano durante la registrazione al servizio. Ma al di là di raccomandazioni come queste che riguardano qualsiasi app o servizio, e non solo quindi di Voila AI Artist, qual è il motivo di una popolarità tanto crescente?

Non si hanno notizie sulle origini di Voila AI Artist, sul momento in cui e sul perché ha iniziato a prendere piede, prima tanto da essere notato da migliaia di utenti Instagram e Facebook, poi da essere scaricata da oltre 10 milioni di utenti sul Play Store di Google. Non è stata promossa da nessuno, da nessun influencer: almeno all’inizio ha conquistato con i propri mezzi chi l’ha apprezzata e ha finito per utilizzarla nel tempo per la simpatia delle immagini in pieno stile cartone animato Disney 3D prodotte a partire dai volti.

Voila AI Artist quindi, partendo da zero, è arrivata ad essere l’app migliore della settimana scorsa sull’App Store di Apple USA. Un risultato notevole che darà ulteriore spinta alla diffusione dell’app che, neanche a dirlo, fa un uso massiccio dell’intelligenza artificiale per ottenere dei risultati notevoli, al pari di altre app famose del passato come FaceApp.

Voila AI Artist, come funziona?

Per calare un volto di una persona in un cartoon Disney è necessario scaricare l’app di Voila AI Artist, gratuita sia sul Google Play Store che su App Store. Una volta installata, Voila AI Artist mostra subito le quattro opzioni disponibili: 3D Cartoon che trasforma le foto in qualcosa che sembra venuto fuori da un cartone animato 3D, Renaissance che, al contrario, catapulta il soggetto nei secoli passati, 2D Cartoon e infine Caricature che produce un’allegra caricatura del soggetto.

Si possono scegliere delle immagini dalla memoria dello smartphone, non prima di aver concesso le autorizzazioni necessarie, scattare una foto attraverso la fotocamera o infine modificare le immagini di alcuni personaggi famosi. E infine, naturalmente, le si può condividere sui social.