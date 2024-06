Come gestire il profilo Facebook di una persona deceduta

Fonte foto: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Facebook mette a disposizione degli utenti la possibilità di gestire l’account di una persona deceduta. Le opzioni disponibili: rendere commemorativo l’account della persona deceduta oppure richiedere la rimozione dell’account dal social network, con la cancellazione di tutti i dati. Per gli utenti Facebook c’è anche la possibilità di selezionare un account Erede. Vediamo come fare:

Cos’è un account commemorativo

Un account commemorativo di Facebook consente ad amici e familiari del defunto di raccogliere e condividere ricordi della persona venuta a mancare. Si tratta di un modo per poter portare avanti l’eredità digitale di una personale, conservandone i suoi ricordi sul social network.

Se il titolare dell’account Facebook, prima di morire, aveva nominato un account Erede, dalle Impostazioni, quest’account potrà controllare l’account Facebook del defunto (dopo essere stato reso commemorativo) stabilendo chi può pubblicare post per rendere omaggio.

Come aggiungere un contatto erede

Per aggiungere un contatto Erede al proprio profilo Facebook (si tratta di una procedura valida solo per il profilo principale) bisogna andare in Impostazioni e privacy > Impostazioni > Impostazioni generali del profilo > Impostazioni per rendere commemorativo un account > Scegli un amico > Aggiungi > Invia.

Una volta che il profilo Facebook diventerà commemorativo, il contatto Erede riceverà una notifica e potrà utilizzare alcuni strumenti per la gestione dell’account Facebook dell’utente defunto. Tra le funzioni a cui può accedere un Erede troviamo:

la scrittura di un messaggio da posizionare in evidenza sul profilo

gestire i post per rendere omaggio

visualizzare i post privati dell’account

aggiornare l’immagine profilo

richiedere la rimozione dell’account

scaricare una copia dei contenuti condivisi su Facebook (se la funzione “controllo del diario” è attiva).

Il contatto Erede non può accedere all’account Facebook del defunto, leggere i suoi messaggi e rimuovere gli amici o inviare nuove richieste.

Come rendere commemorativo un account Facebook

Per rendere commemorativo un account è necessario contattare direttamente Facebook, utilizzando la funzione dedicata. La procedura da seguire prevede l’invio di un certificato di morte che attesti la scomparsa del precedente titolare dell’account da rendere commemorativo. È necessario, inoltre, che i dati del certificato coincidano con i dati dell’account Facebook.

Rimuovere un account Facebook di una persona morta

In alternativa all’account commemorativo è possibile richiedere la rimozione dell’account Facebook di un defunto. Per farlo è necessario seguire una specifica procedura online tramite Facebook. Per attestare la legittimità della richiesta è necessario inviare uno dei seguenti documenti:

Procura

Certificato di nascita (in caso di morte di un minore).

Testamento

Dichiarazione di successione

È, inoltre, necessario inviare un documento che attesti la morte della persona che deteneva l’account: