Tik Tok è senza dubbio, una delle applicazioni più utilizzate al mondo. Infatti, negli ultimi anni, questa piattaforma cinese, ha visto moltiplicarsi il numero dei suoi inscritti nel mondo e quindi anche in Italia. Molte persone si inscrivono dell’applicazione sperando di diventare influencer e guadagnare soldi attraverso le sponsorizzazioni, ma non tutti sanno che è possibile guadagnare con Tik Tok anche attraverso altre modalità.

Le origini di Tik Tok

Tik Tok è nato in Cina da un’idea di Alex Zhu e Luyu Yang. Il progetto iniziale era la creazione di un social network con al suo interno musica, video e chat. Il nome inziale di TikTok era musical.ly e venne lanciato nel 2014. Nel 2017 l’azienda cinese Byte Dance acquistò musical.ly per una cifra enorme circa 750 milioni di euro e nel 2018, dopo varie trasformazioni, l’applicazione finale prese il nome di Tik Tok.

Come utilizzare Tik Tok

Tik Tok si basa sulla registrazione di mini video, che hanno una durata minima di 15 secondi fino a un massimo di 60 secondi. In questi 15/60 secondi di video vi è la possibilità di aggiungere canzoni e suoni. Per creare video più divertenti, Tik Tok offre la possibilità di accelerare le immagini o rallentarle e di utilizzare filtri che trasformano i visi e il corpo di del protagonista dell’azione. Nel corso degli anni Tik Tok è esploso in numero di utenti anche grazie all’utilizzo sfrenato che ne fanno gli influencer.

Come effettuare l’inscrizione a Tik Tok

Iscriversi a Tik Tok è molto semplice, basta scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o pc e inscriversi riempendo i campi delle risposte oppure accedere attraverso i dati di un altro social a cui si è inscritti. Se si predilige la prima opzione, i dati da fornire sono l’email o il nostro numero di cellulare. Dopo aver fatto questo Tik Tok per accertarsi che siamo persone reali, ci invierà un codice al nostro cellulare da inserire per completare l’inscrizione.

Come fare i video su Tik Tok

Realizzare e pubblicare i video su Tik Tok è molto semplice, vediamo insieme i passi da seguire:

cliccare sul pulsante al centro contraddistinto dal segno +;

consentire l’accesso a fotocamera e microfono del proprio cellulare;

scegliere la modalità di registrazione (Normale/Selfie);

creare il video o in alternativa caricare un video già esistente cliccando sull’icona in basso a destra di fianco al tasto rosso per la registrazione del video.

Fatto questo si deve scegliere un suono da aggiungere utilizzando la playlist per categoria disponibile su Tik Tok oppure cliccando sulla barra di ricerca per cercare la canzone che vogliamo inserire. Cliccando sull’icona con i 3 cerchi colorati vi è la possibilità di aggiungere effetti e filtri mentre la bacchetta magica ci permette di attivare il filtro bellezza. Infine, cliccando sul pulsante in basso a sinistra Vlog 123 verrà data la possibilità di inserire adesivi ed effetti 3D.

Come avere successo su TikTok?

Attualmente Tik Tok non permette alcuna forma di promozione a pagamento. La piattaforma, dando visibilità ai video permette di ottenere delle visualizzazioni e i follower si guadagnano grazie all’algoritmo che mostra nella sezione dedicata di Tik Tok i nostri video. Più i video da noi prodotti saranno apprezzati, più saranno visualizzati e di conseguenza maggiori saranno le persone si iscriveranno al nostro account diventando nostri followers. Le strategie principali per aumentare i nostri followers sono:

utilizzare gli hashtag in modo corretto . Quando si pubblicano video ricordarsi di usare gli hashtag inerenti al contenuto del video. Se gli hashtag sono inseriti correttamente, il video pubblicato dovrebbe comparire tra i risultati di ricerca delle persone che si interessano per quel determinato topic.

. Quando si pubblicano video ricordarsi di usare gli hashtag inerenti al contenuto del video. Se gli hashtag sono inseriti correttamente, il video pubblicato dovrebbe comparire tra i risultati di ricerca delle persone che si interessano per quel determinato topic. crea video originali . Per distinguersi dagli altri utenti e mantenere il tuo pubblico attivo bisogna creare contenuti originali che sappiano intrattenere senza stancare.

. Per distinguersi dagli altri utenti e mantenere il tuo pubblico attivo bisogna creare contenuti originali che sappiano intrattenere senza stancare. pubblicare in modo costante . Uno dei migliori modi per risultare gradevole all’algoritmo di Tik Tok è quello di postare con regolarità. In questo caso però, bisogna fare attenzione a non sacrificare la qualità per la quantità.

. Uno dei migliori modi per risultare gradevole all’algoritmo di Tik Tok è quello di postare con regolarità. In questo caso però, bisogna fare attenzione a non sacrificare la qualità per la quantità. abbinare il giusto suono al video . Usare la musica giusta ai video è uno dei fattori più importanti per rendere un video di successo.

. Usare la musica giusta ai video è uno dei fattori più importanti per rendere un video di successo. interagire con i follower: se si vogliono aumentare i follower su Tik Tok bisogna interagire anche con profili degli altri utenti.

Come fare soldi con Tik Tok

Nonostante il numero elevato di iscritti ottenuto in pochi anni, Tik Tok cerca di far utilizzare il più possibile la propria applicazione. Per ottenere questo risultato Tik Tok offre guadagni reali semplicemente utilizzandolo. Tali pagamenti vengono effettuati attraverso monete virtuali, raffigurati sull’applicazione da rubini e diamanti, che possono successivamente essere trasformate in denaro reale da trasferire sul proprio account PayPal. Come prima cosa possiamo inviare il link per l’iscrizione a un amico che non sia ancora iscritto a Tik Tok. In questo modo possiamo guadagnare 0,50 centesimi di euro per ogni utente invitato fino a un numero massimo di 10.

Quanto si guadagna con Tik Tok?

Eseguendo alcune semplici operazioni legate alla fidelizzazione è possibile ottenere rubini, che equivalgono a 0,01 di un diamante, a seconda degli obiettivi raggiunti e possono poi essere convertite in denaro reale. Tra gli obiettivi giornalieri con cui è possibile ottenere premi ricordiamo i seguenti:

per ogni amico che si inscrive tramite nostro invito si guadagnano 0,50 centesimi di euro (fino ad un massimo di 10 amici per un totale di 5 euro);

se la persona iscritta guarda più di dieci minuti di video al giorno per 3 giorni su Tik Tok si guadagna un extra di 2,50 €;

se si condivide la pagina della campagna su almeno un altro social network si possono guadagnare 100 rubini;

se leggiamo il regolamento guadagnano 100 rubini;

se visualizziamo video per un minuto al giorno guadagnano 200 rubini;

se guardiamo video per tre minuti al giorno otteniamo 300 rubini;

se vediamo video per dieci minuti al giorno possiamo arrivare a 500 rubini;

se pubblichiamo almeno un video al giorno otteniamo 500 rubini.

Ogni rubino è pari a 0,01 cent di un diamante, mentre un diamante corrisponde all’incirca ad 1 euro. Per partecipare alla campagna, basterà cliccare sul tuo profilo (Me) in basso a destra.

Come sfruttare il proprio account Tik Tok

Ci sono altri modi per sfruttare appieno il proprio account e aumentare le possibilità di guadagno. I principali sono:

diventare influencer marketing. Per utilizzare questo metodo bisogna avere tanti follower. Tramite accordi commerciali vi è la possibilità di sponsorizzare marche famose venendo pagati dall’azienda a cui facciamo pubblicità;

fare selling merch. Ossia sponsorizzare i prodotti della propria azienda e di mandare i follower sulla nostra pagina Instagram. Questo perché la piattaforma Tik Tok non permette di incollare i link perciò per fare una pubblicità incentrata sulla vendita bisogna invitare il pubblico su altri social che consentono tale pratica. In ogni caso, Tik Tok è utilissimo per sponsorizzare i prodotti della propria azienda, creare visibilità del marchio, tramite video e dirette live;

e di mandare i follower sulla nostra pagina Instagram. Questo perché la piattaforma Tik Tok non permette di incollare i link perciò per fare una pubblicità incentrata sulla vendita bisogna invitare il pubblico su altri social che consentono tale pratica. In ogni caso, Tik Tok è utilissimo per sponsorizzare i prodotti della propria azienda, creare visibilità del marchio, tramite video e dirette live; affiliazione. Altra possibilità di guadagno sfruttabile attraverso Tik Tok è l’affiliazione. Ad esempio se mi affilio con Amazon, con i nostri video sponsorizzeremo prodotti Amazon e il pubblico verrà rimandato su un altro social, che dia la possibilità di incollare i link, una volta che l’utente clicca sul prodotto da noi sponsorizzato o lo acquista ci verrà conferita una percentuale;

live streaming. Per guadagnare con il Live streaming, bisogna anche qui essere molto popolari. Una volta in Live gli utenti vi invieranno dei doni, ogni dono ha un differente valore. Questi doni poi possono essere convertiti in soldi reali tramite il conto Paypal.

Moneta virtuale di Tik Tok: cos’è e a cosa serve

Molte funzioni di Tik Tok sono a pagamento, come ad esempio i filtri per le foto o per i video ed inoltre la piattaforma ci dà anche la possibilità di donare dei fondi ai nostri utenti preferiti. Tutto questo avviene tramite la moneta virtuale di Tik Tok. Per avere accesso alla moneta virtuale, bisogna essere maggiorenni, per il paese di appartenenza. Il prezzo delle monete viene visualizzato al momento dell’acquisto, commissioni e cambio di valuta è automatizzato, e sono basate dall’accordo commerciale tra fornitore e metodo di pagamento.

Come si utilizzano le monete virtuali di Tik Tok?

Queste monete servono per comperare regali virtuali, ma solo sulla medesima piattaforma. Se il nostro account cessa di esistere le monete da noi possedute andranno perse. Attualmente le monete di Tik Tok hanno questo valore:

70 monete costano 1,09 euro;

350 monete costano 5,49 euro;

1400 monete costano 21,99 euro;

3500 monete costano 54,99 euro;

7000 monete costano 109,99 euro.

Una volta che l’utente fa un regalo, le monete gli verranno sottratte dal nostro account. Tutti i regali che facciamo saranno resi pubblici.