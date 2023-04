Come proteggere i bambini su Prime Video

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Prime Video, la nota piattaforma di Amazon, è un altro dei colossi dello streaming che ogni giorno accoglie tra le sue pagine milioni di utenti da tutto il mondo. Avendo al suo interno anche molti contenuti non adatti a un pubblico più giovane è bene sapere che ci sono tutta una serie di funzionalità legate al Parental Control che permettono di impostare limiti di età sui video da riprodurre. Non bisogna immaginare contenuti a luci rosse o altre tipologie di video considerati "vietati", tuttavia c’è la possibilità di riprodurre film e serie TV con un linguaggio piuttosto crudo o con scene violente che potrebbero disturbare il pubblico più giovane.

Per questo motivo è consigliabile impostare delle opzioni per una migliore gestione dei contenuti da mostrare ai minori in modo da tenerli al sicuro da film e serie TV non adatte a loro.

Come attivare il controllo genitori

Per attivare il Parental Control basta accedere al proprio account Prime Video e andare nella relativa pagina, che mostrerà tutte le impostazioni a disposizioni degli utenti. È possibile visualizzare le varie opzioni sia dall’App che da browser andando nella sezione Il Mio Account e poi selezionando Account e Impostazioni. Dalla nuova pagina bisogna cercare la scheda relativa alle Restrizioni e, al suo interno, impostare un PIN da utilizzare per rendere tali controlli ancora più efficaci.

A questo punto è possibile scegliere i diversi tipi di restrizioni come, ad esempio, quelle per limitare l’acquisto o il noleggio di film e serie TV e, ancora più importante, limitare l’accesso ai contenuti della piattaforma in base alle fasce d’età.

Anche in questo caso, come accade anche per Netflix, è possibile impostare le diverse fasce d’età tra:

Tutti: per mostrare solamente contenuti ai bambini piccoli

7+: per i contenuti adatti a bambini tra i 7 e i 13 anni

13+: per i titoli adatti ai ragazzi tra i 13 e 16 anni

16+: per i contenuti destinati a un pubblico dai 16 ai 18

18+: nessuna limitazione.

Naturalmente, impostando una fascia d’età, gli spettatori potranno guardare liberamente tutti i contenuti presenti in essa e considerati adatti per quello specifico pubblico. Per "passare" alla fascia d’età successiva sarà necessario inserire il PIN di cui sopra, senza il quale la piattaforma bloccherà in automatico la riproduzione.

Bisogna ricordare anche che il Parental Control si applica su buona parte dei dispositivi compatibili con i servizi di streaming di Prime Video. Tuttavia in casi come i dispositivi Fire e le console Xbox bisogna utilizzare le impostazioni di protezione dei minori presenti sul singolo device.

Inoltre nella parte finale della pagina è possibile applicare il controllo genitori ai vari dispositivi in possesso dell’utente e, ovviamente, associati a quell’account. Per farlo basta selezionare la spunta di fianco al nome del dispositivo in modo che anche su questo vengano attivate tutte le impostazioni di Parental Control di cui sopra.

Infine bisogna ricordare che, potenzialmente, chiunque abbia accesso alle credenziali Amazon e al PIN impostato potrebbe modificare o disabilitare le restrizioni. Per questo motivo è consigliabile non condividere queste informazioni soprattutto con i minori che andranno ad utilizzare la piattaforma di streaming.

Come creare un profilo bambini

È possibile risolvere il problema alla radice creando uno specifico profilo destinato solo ai bambini. Per farlo basta accedere al proprio account personale e cliccare sul nome utente in alto a destra. Dal nuovo menu a tendina si può cliccare su Aggiungi profilo e, quando richiesto, spuntare l’opzione Account bambini.

Scegliendo questa soluzione i minori che la utilizzeranno avranno accesso in automatico a tutti i contenuti nella fascia d’età 7+. Naturalmente per cambiare profilo e passare a quello "regolare" ci sarà bisogno di inserire il PIN impostato all’inizio della procedura.