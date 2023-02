Come ricevere e registrare documenti con Libero SiFattura

Alla base del funzionamento della fattura elettronica c’è il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate. Ogni documento fiscale che aziende e professionisti creano attraverso piattaforme come Libero SiFattura va spedito ai server del SdI, che ne verificano la correttezza “formale" e fiscale e li inoltrano al destinatario.

Per riuscirci, il Sistema si affida all’indirizzo telematico, che consente di identificare in maniera univoca aziende e professionisti e indirizzare correttamente la fattura elettronica verso la loro “casella". Un software come Libero SiFattura, configurato adeguatamente, consente di ricevere e registrare i documenti fiscali legati alla propria partita IVA e al proprio nominativo. Basterà registrare il codice destinatario 10ZKECO sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e tutte le fatture saranno recapitate direttamente sul gestionale, così da poter consultare agevolmente la scadenza e lo stato di pagamento.

Come ricevere un documento con Libero SiFattura

Il metodo più semplice e affidabile per gestire la ricezione di una fattura elettronica su Libero SiFattura è comunicare il codice destinatario 10ZKECO all’Agenzia delle Entrate e legarlo alla partita IVA dell’azienda o della tua attività professionale. In questo modo, tutte le fatture indirizzate a te o all’azienda saranno automaticamente importate nel gestionale senza dover comunicare il codice destinatario ad ogni singolo fornitore (opzione comunque disponibile, seppur meno comoda).

Una volta attivato il profilo elettronico su SiFattura, basta collegarsi a questa pagina ed eseguire l’autenticazione con SPID, CNS o Codice Fiscale / Codice Entratel.

A questo punto:

Scegli la sezione Fatture e Corrispettivi

Seleziona tra i Servizi Disponibili – Fatturazione Elettronica la voce Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

la voce Inserisci il codice destinatario Libero SiFattura 10ZKECO

Conferma l’operazione

D’ora in poi, tutte le fatture destinate alla partita IVA che ha eseguito la registrazione saranno inviate utilizzando il codice destinatario inserito. È importante verificare con attenzione i dati inseriti sul portale dell’Agenzia delle Entrate in quanto, in caso di errore, le fatture non saranno recapitate.

Alla conclusione della procedura verrà rilasciato un codice QR contenente tutti i dati della partita IVA appena registrata, compreso il codice destinatario.

Per visualizzare i documenti ricevuti su Libero SiFattura basta cliccare sull’icona Visualizza (in alto a destra). Si aprirà un menu a tendina con diverse opzioni per consultare e modificare i documenti emessi e ricevuti, le anagrafiche dei clienti e fornitori, i riepiloghi e i report. Scegliere una delle voci presenti nella colonna Documenti ricevuti: In attesa di visione, Fatture o Note di credito.

È poi possibile filtrare rapidamente i documenti in base a nomi, periodo, stato e altri parametri usando l’icona con tre linee orizzontali accanto alla voce Filtri in alto a destra.

Come registrare documenti con Libero SiFattura

Un’altra funzionalità che offre Libero SiFattura è quella di registrare un documento ricevuto nel sistema. Per farlo, basta premere sull’icona Nuova (+) posta in alto a destra e scegliere un’opzione del menu Registrazione: Fattura, Nota di credito, Nota entrata, Nota spesa o Giroconto.

Una volta scelto il documento da registrare, si aprirà il rispettivo modulo per inserire tutte le informazioni (più eventuali allegati) e registrarlo nel gestionale con il pulsante Salva.

Scegliendo invece l’opzione Importa documento elettronico sempre dal menu Nuova ‌(icona +) puoi caricare documenti elettronici quali fatture e note di credito attive/passive in formato XML emesse da te o dai tuoi fornitori, in modo da aggiungerli rapidamente al tuo desk Libero SiFattura.

Potrai gestire i documenti importati come qualsiasi altro documento prodotto in Libero SiFattura, ma non potrai modificarne i dati (a eccezione delle informazioni riguardanti incassi/pagamenti e note interne).

Per gli utenti con offerta Pro, è possibile visualizzare le note registrate. Basta cliccare sull’icona Visualizza (in alto a destra) e scegliere tra Note entrata o Note spese.

Perché affidarsi a Libero SiFattura è la scelta giusta

Libero SiFattura è il gestionale amministrativo che si rivolge a liberi professionisti e partite IVA, pensato per agevolare il loro lavoro e semplificare l’esercizio della contabilità, riducendo al minimo i possibili errori con automatismi e utilities. Dotato di un’interfaccia utente semplice e intuitiva, può essere utilizzato da chiunque, anche senza avere una grandissima esperienza nella gestione di piattaforme di questo genere.

Libero SiFattura include funzionalità indispensabili come generazione, invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche, ma va oltre, completando il pacchetto con strumenti e automatismi che agevolano la gestione amministrativa dell’imprenditore: emissione di fatture ricorrenti, solleciti di pagamento automatici, gestione e visualizzazione dell’incasso e delle fatture ancora da incassare, condivisione dell’ambiente con il commercialista e tante altre.

Per rispondere alle diverse esigenze, con un prodotto gratuito, Libero SiFattura Basic, completo delle principali funzionalità e due piani a pagamento per esigenze più raffinate.

Il piano Lite (29€+IVA all’anno) comprende l’invio automatico di fatture elettroniche B2B tramite il SdI dell’Agenzia delle Entrate o il Sistema Tessera Sanitaria e permette di personalizzare i template dei documenti inviati e di rimuovere i riferimenti a Libero SiFattura dai documenti generati.

Il piano Pro (49€+IVA all’anno) offre la possibilità di inviare fatture alla PA e funzionalità ancora più avanzate quali accesso multiutente, creazione della prima nota per il commercialista, scadenziario, estratto conto, cash flow, e tutto ciò di cui hai bisogno.