Fatturazione elettronica, come attivare il profilo elettronico e gestirlo con Libero SiFattura

Creare e gestire un profilo elettronico è imprescindibile per abilitare l’emissione e la ricezione di una fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate che ha la facoltà di riceverla, effettuare i controlli sui dati inseriti e inoltrarla ai destinatari finali.

Le informazioni qui inserite devono corrispondere esattamente a quanto registrato dall’Agenzia, pena il rifiuto della e-fattura. Con il gestionale amministrativo Libero SiFattura è possibile configurare e modificare in maniera semplice e veloce il proprio profilo elettronico e gestire in completa autonomia l’intero processo di fatturazione elettronica: dalla creazione e invio, alla ricezione, fino alla conservazione legale dei documenti. Una preziosa opportunità anche per fare pratica, visto che dal 2024 l’obbligo di emettere fattura elettronica diverrà operativo anche per i forfettari attualmente esclusi.

Profilo elettronico di Libero SiFattura: cos’è e a cosa serve

L’attivazione di un profilo elettronico è una fase molto delicata perché la correttezza dei dati e dei parametri impostati passerà al vaglio del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate. Gestire questo processo con Libero SiFattura è semplice e potrai sempre apportare eventuali modifiche.

Del gestionale, fanno parte anche il profilo utente dove visualizzare o cambiare il tipo di piano attivo (Basic, Lite, Pro), lo stato di attivazione del profilo elettronico e del servizio di conservazione sostitutiva. Ancora è possibile scegliere i parametri di localizzazione (lingua, fuso orario, formato ora ecc.), aggiungere e gestire account email, configurare i solleciti automatici (solo con il piano Pro), regolare le preferenze rispetto ai contenuti da mostrare e attivare/disattivare le notifiche per il riepilogo ricorrente sullo stato dei documenti elettronici.

Il profilo azienda contiene invece tutte le informazioni necessarie a gestire i documenti emessi. L’aliquota IVA predefinita, il trattamento fiscale, il modello fattura, sono informazioni che possono essere impostate in anticipo come scelte prevalenti dell’azienda semplificando la fase di avvio e l’utilizzo del servizio.

Come creare un profilo elettronico con Libero SiFattura

Per iniziare a usare Libero SiFattura, non è necessario installare alcun software. Basta fare l’accesso con le tue credenziali (le stesse della posta).

Una volta eseguito l’accesso al gestionale, puoi configurare il tuo profilo seguendo le istruzioni suggerite dal pop-up oppure da Impostazioni in alto a destra scegliendo Profilo elettronico.

A questo punto, clicca sul pulsante Attiva profilo elettronico e segui le indicazioni della procedura guidata. Inserisci tutti i dati assicurandoti che corrispondano esattamente a quanto atteso dall’Agenzia delle Entrate.

Compila le Informazioni di base della tua attività: ragione sociale, nome, cognome, indirizzo, P.IVA, codice fiscale, telefono, email ecc. Puoi indicare anche che tipo di soggetto fiscale sei (persona giuridica o fisica), il regime fiscale con il quale operi, lo stato di liquidazione della tua attività, l’assetto societario (se a più soci o a socio unico) e il capitale sociale dell’azienda.

Clicca su Avanti e prosegui con la compilazione del nuovo modulo che ti viene sottoposto con i Dati del legale rappresentante. Una volta compilato, clicca sul tasto per andare avanti.

Spunta poi la casella per richiedere l’erogazione del servizio di fatturazione elettronica, per ricevere e se hai un piano Lite o Pro, inviare le tue fatture elettroniche.

Per la conservazione a norma di legge dei tuoi documenti devi affidare a Italiaonline la conservazione sostitutiva. Puoi farlo spuntando la casella Affida a e cliccando su Avanti. L’erogazione del servizio è subordinata all’acquisto di un piano Lite o Pro e alla disponibilità di crediti di conservazione.

Vai ancora avanti, verifica il numero di cellulare digitandolo sul sito e inserendo il codice di conferma che ti arriva via SMS e, se lo desideri, configura l‘intestazione per documenti PDF che verranno generati da Libero SiFattura inserendo un logo e i dati della tua attività.

A questo punto, puoi verificare lo stato di attivazione del tuo profilo in autonomia: vai su Impostazioni, Profilo utente e infine, Contratto. Nello stato dei servizi accessori potrai vedere lo stato di attivazione del profilo elettronico per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche e per la loro conservazione.

Come creare un profilo azienda con Libero SiFattura

Se vuoi predisporre Libero SiFattura con tutti i parametri più indicati per la tua attività, in modo che i documenti vengano precompilati automaticamente con questi valori, allora compila il tuo profilo azienda.

Per creare un profilo azienda, basta seguire il percorso Impostazioni > Profilo azienda che si trova in alto e, nella pagina che si apre, navigare tra le varie sezioni in modo da inserire tutte le informazioni necessarie. Per effettuare le scelte, basta entrare nelle singole voci del menu a sinistra.

Intestazione documento : qui vanno inseriti i dati anagrafici dell’impresa ed eventualmente il logo, per compilare fatture e altri documenti generati dal gestionale.

: qui vanno inseriti i dati anagrafici dell’impresa ed eventualmente il logo, per compilare fatture e altri documenti generati dal gestionale. Modelli documenti : contiene una galleria con tanti modelli pronti all’uso con la possibilità di scegliere quelli da usare come predefiniti oppure crearne uno personalizzato.

: contiene una galleria con tanti modelli pronti all’uso con la possibilità di scegliere quelli da usare come predefiniti oppure crearne uno personalizzato. Profili fiscali : permette di impostare il profilo fiscale relativo all’azienda.

: permette di impostare il profilo fiscale relativo all’azienda. Codici IVA : qui viene presentato l’elenco dei codici IVA presenti in SiFattura. È possibile scegliere quello predefinito o, se necessario, definirne di nuovi.

: qui viene presentato l’elenco dei codici IVA presenti in SiFattura. È possibile scegliere quello predefinito o, se necessario, definirne di nuovi. Modalità di pagamento : permette di gestire e personalizzare le modalità di pagamento presenti o aggiugerne di nuove.

: permette di gestire e personalizzare le modalità di pagamento presenti o aggiugerne di nuove. Contatori e sezionali : in questa sezione è possibile scegliere come SiFattura numererà i documenti emessi tra numerazione automatica o manuale.

: in questa sezione è possibile scegliere come SiFattura numererà i documenti emessi tra numerazione automatica o manuale. Valute : qui puoi impostare la valuta principale che verrà utilizzata nel gestionale e l’eventuale valuta di scambio.

: qui puoi impostare la valuta principale che verrà utilizzata nel gestionale e l’eventuale valuta di scambio. Modelli email : opzione disponibile nei piani Lite e Pro per personalizzare i contenuti di tutte le mail in uscita.

: opzione disponibile nei piani Lite e Pro per personalizzare i contenuti di tutte le mail in uscita. ‌Sistema Tessera Sanitaria : consente di inserire le credenziali d’accesso al Sistema TS (disponibile solo nei piani Lite e Pro).

: consente di inserire le credenziali d’accesso al Sistema TS (disponibile solo nei piani Lite e Pro). Importatore anagrafiche: disponibile solo nel piano Pro, permette di importare anagrafiche clienti/fornitori e prodotti/servizi.

Comodo e completo il gestionale Libero SiFattura offre un piano Basic gratuito che permette solo di generare e ricevere fatture elettroniche e due piani a pagamento che permettono anche di inviarle illimitatamente: Lite a 29 euro l’anno più IVA e Pro a 49 euro l’anno più IVA.