Come rimuovere malware Android grazie alla modalità provvisoria

Fonte foto: quietbits / Shutterstock.com

Per rimuovere un malware da un dispositivo Android è possibile ricorrere alla modalità provvisoria. Si tratta di una particolare modalità di funzionamento, attivabile dall’utente, che può essere utilizzata nel caso in cui il sistema operativo sia stato colpito da software malevolo, che potrebbe essere riuscito ad aggirare i sistemi di difesa del dispositivo “nascondendosi” all’interno del codice di un’app apparentemente innocua. Vediamo come rimuovere un malware da Android grazie alla modalità provvisoria.

Cos’è la modalità provvisoria di Android

La modalità provvisoria è una particolare modalità di funzionamento del sistema operativo Android. Attivando questa modalità, infatti, lo smartphone si riavvia andando a disattivare tutte le app e i servizi di terze parti. In questo modo, è possibile individuare intervenire sul software installato e, eventualmente, rimuovere un malware che ha colpito il dispositivo, ad esempio, generando continui pop up pubblicitari su Android.

Come accedere alla modalità provvisoria di Android

Purtroppo, non esiste una procedura standard per attivare la modalità provvisoria su Android. Nella maggior parte dei casi, questa modalità è attivabile tenendo premuto il tasto di spegnimento per qualche secondo. A questo punto, sullo schermo apparirà il tasto Spegni che andrà premuto fino a quando non apparirà la scritta Riavvia in modalità provvisoria.

Un altro modo per entrare in modalità provvisoria su Android è il seguente: bisogna riavviare lo smartphone e, quando appare il logo del produttore del dispositivo, bisogna tenere premuto il tasto Volume giù fino a quanto non appare la schermata principale dello smartphone con la scritta “modalità provvisoria”.

Se questi sistemi non dovessero funzionare, per capire come attivare la modalità provvisoria sul proprio smartphone Android bisognerà fare riferimento al libretto di istruzioni del dispositivo oppure bisognerà effettuare una ricerca su Internet utilizzando come parole chiave il nome del modello utilizzato e “modalità provvisoria” oppure “safe mode”.

Come rimuovere il malware

Raggiunta la modalità provvisoria di Android, per rimuovere il malware, è necessario procedere “a tentativi” andando a eliminare una a una le app installate di recente (più o meno da quando sono iniziati i problemi sullo smartphone).

Molti malware si nascondono dietro app apparentemente innocue e, quindi, è necessario verificare con attenzione tutte le app installate di recente, in modo da rimuovere quella che include il malware. Una volta rimossa un’app, per verificare che il sistema sia tornato a funzionare correttamente, è possibile riavviare il telefono (che si riavviare in modalità “standard”).

Nel caso in cui i problemi dovessero continuare, bisognerà ricorrere a una formattazione dello smartphone, per ripristinare le condizioni di fabbrica e eliminare tutto il software malevolo dal terminale.