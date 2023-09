Come bloccare i pop up pubblicitari su Android

Fonte foto: Shutterstock

I pop up pubblicitari su smartphone e tablet Android possono diventare molto fastidiosi, arrivando a influenzare in negativo l’esperienza d’uso dell’utente. Le situazioni in cui questi pop up possono presentarsi sono diverse.

La navigazione web via browser è, sicuramente, una delle situazioni in cui è più facile dover fare i conti con i pop up. Anche quando si apre un’app, però, non è raro visualizzare dei banner pubblicitari, spesso a tutto schermo e in molti casi impossibili da saltare per alcuni secondi.

Vediamo come bloccare i pop up pubblicitari su dispositivi Android.

Come bloccare i popup pubblicitari su Chrome e browser Android

Se avete uno smartphone Android con molta probabilità utilizzate il browser Chrome per navigare su Internet. Chrome permette agli utenti di bloccare l’apertura di pop up pubblicitari e il re-indirizzamento verso siti web pericolosi che potrebbero essere utilizzati per truffe di phishing.

Per attivare la funzione bisogna aprire Chrome, premere l’icona con i tre puntini in alto a destra e poi su Impostazioni. A questo punto selezionate la voce “Impostazioni sito” e nella pagina che si aprirà premete su “Popup e reindirizzamenti“. Nella nuova scheda, togliete il toggle di fianco al nome della funzionalità. In questo modo, i popup pubblicitari non infastidiranno la vostra navigazione su Internet.

La stessa funzionalità è presente anche nelle Impostazioni degli altri browser Android. Ad esempio, utilizzando Microsoft Edge, dalle Impostazioni, basta andare in Privacy e sicurezza > Impostazioni sito > Pop e reindirizzamenti.

Come bloccare popup pubblicitari nelle applicazioni Android

I popup pubblicitari più fastidiosi sono quelli delle app. In questo caso, però, tocca allo sviluppatore trovare il giusto equilibrio tra banner (necessari per la monetizzazione) e usabilità della sua applicazione per gli utenti. Il sistema operativo non consente di disattivare i banner per tutte le app: i popup pubblicitari nelle app Android non possono essere bloccati in modo completo.

Ci sono, però, due alternative da considerare. È possibile acquistare la versione premium di un’app per eliminare la pubblicità. Moltissime app con tanti popup, infatti, hanno una versione a pagamento che elimina del tutto la pubblicità.

Un’altra opzione da considerare per bloccare i popup pubblicitari su Android è rappresentata dalla possibilità di trovare un’app alternativa. Se un’applicazione, per quanto utile, è ricca di pubblicità, infatti, questa potrebbe essere sostituita da un’altra app simile ma con meno banner. Il Play Store è ricco di opzioni da considerare.

Scansione antirvirus

In alcuni casi, la pubblicità su Android diventa davvero eccessiva, con continui popup che appaiono in varie parti del sistema operativo, creando un vero e proprio spam. In questi casi, l’ipotesi più realistica è rappresentata dalla presenza di un malware nel sistema che potrebbe causare i popup pubblicitari.

Per verificare la presenza di un software di questo tipo nel sistema è sufficiente affidarsi a un’app antivirus (sul PlayStore sono disponibili le app di tutti gli antivirus più noti). Avviando una scansione antivirus sarà possibile individuare il software malevolo, bloccarlo e eliminarlo dal sistema.