Il trucco per ritrovare il telecomando della TV

Insieme alle chiavi di casa e della macchina, il telecomando della TV è tra gli oggetti che vengono persi più spesso. Tra l’altro, negli ultimi anni, il numero dei telecomandi presenti nei salotti italiani si è moltiplicato tra decoder esterni per il Digitale Terrestre, decoder Sky o Tivùsat, chiavette HDMI e box TV di vario tipo.

Ognuno di questi dispositivi ha un suo telecomando che, prima o poi, sparirà sommerso dai cuscini del divano, "rubato" da nostro figlio o nipote che ha appena imparato a camminare, preso dal cane e portato nella cuccia, in balcone o in giardino.

Il problema è talmente diffuso che Google, tra le novità introdotte nel suo box TV Google Streamer, ha inserito anche un pulsante che serve solo a una cosa: a far suonare il telecomando affinché sia più facile ritrovarlo.

Si tratta di una chicca riservata a chi compra il nuovo dispositivo, ma c’è un trucco facile e poco costoso per ottenere lo stesso risultato: usare un tracker Bluetooth con adesivo e allarme sonoro.

I tracker Bluetooth sono oggetti di piccole dimensioni, di solito poco più di una moneta, con dentro una batteria, un chip per la connessione Bluetooth e poco altro.

Vanno applicati agli oggetti che non vogliamo perdere e, dopo una facile configurazione, possiamo usare lo smartphone per sapere se il tracker (e l’oggetto al quale è collegato) è nei paraggi.

I tracker più nuovi ed evoluti sfruttano anche la rete dei telefoni Android o iPhone a portata di radio per permettere all’utente di ritrovarli anche se il dispositivo di tracciamento è finito dall’altra parte del mondo.

Ma questa funzione, se parliamo di telecomandi persi nei divani, è decisamente superflua. Molto più importante, invece, è che il tracker abbia un allarme sonoro e un ottimo adesivo. In questo modo lo potremo attaccare saldamente al telecomando (che di solito ha il fondo piatto e liscio) e farlo suonare tramite l’app.

In questo modo trovare il telecomando sarà un gioco da ragazzi.

—Tile – Tracker Bluetooth con adesivo e allarme sonoro

Per essere ancora più smart, oltre ad attaccare al telecomando un tracker Bluetooth è utilissimo anche usare Amazon Alexa per farlo suonare. Ancor meglio se usiamo Alexa direttamente dalla Smart TV, perché a volte oltre al telecomando si perde anche lo smartphone.

In questo modo basterà dare il nome "Telecomando" al tracker e dire "Alexa, trova il telecomando". Nel giro di un paio di secondi o poco più il tracker agganciato con l’adesivo al nostro telecomando inizierà a suonare, facendoci capire dove si trova.

—Tile – Tracker Bluetooth compatibile con Amazon Alexa

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.