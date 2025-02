Recensione Meliconi Pratico Facile 5+: un telecomando per tutto il salotto

Chi, negli anni, ha costruito il proprio ecosistema multimediale domestico, con Smart TV, impianto audio e altri device scelti con cura, troverà in questo telecomando un valido alleato: più sono i dispositivi da comandare e meno è comodo da usare Pratico Facile 5+, ma sarà sempre e comunque più comodo da usare di tanti telecomandi diversi.

In confezione è incluso un audiocavo Meliconi, utile per eseguire la procedura di programmazione automatica del telecomando.

Il design del telecomando è sobrio e improntato alla semplicità e all'ergonomia, con un guscio in gomma integrato, tasti in gomma e colore antracite. Le dimensioni sono abbastanza abbondanti: 23x5x3 centimetri.

Questo modo di funzionare è lo standard per tutti i telecomandi universali multidispositivo, fatta eccezione per il nuovissimo Meliconi Pratico Duo che abbiamo già recensito .

Se si usa il Pratico Facile 5+ per comandare TV e decoder, ad esempio, selezionando la TV non si potranno cambiare i canali del decoder e selezionando il decoder non si potrà cambiare il volume della TV.

Il funzionamento è quello classico dei telecomandi X in 1: dopo aver configurato il telecomando, tramite il tasto Meliconi si sceglie quale dispositivo si vuole comandare e, da quel momento in poi, ogni comando viene inviato al dispositivo scelto e solo a quello.

Tramite il tasto Meliconi, in basso a sinistra, è possibile cambiare il dispositivo da comandare tra i 5 massimi che è possibile associare al telecomando.

Meliconi Pratico Facile 5+ è un telecomando retroilluminato a infrarossi programmabile, con funzione di apprendimento, da 44 tasti in totale, estremamente versatile ed estremamente personalizzabile.

Infine, è anche possibile utilizzare un audiocavo Meliconi da connettere al telecomando e ad un computer, per trasmettere la nuova programmazione tramite specifiche frequenze sonore emesse dal sito dell'assistenza Meliconi.

Idem per la potentissima funzione Memo, che va eseguita con grande scrupolo affinché tutti i comandi vengano registrati correttamente.

E' abbastanza ostica anche la programmazione dei singoli tasti con la funzione "Learn" del Pratico Facile 5+, che consiste nel mettere il telecomando da "importare" di fronte al Meliconi, con i rispettivi emettitori a infrarossi che si guardano e senza ostacoli in mezzo. Questa procedura non sempre riesce al primo colpo.

Subito dopo la prima accensione, Meliconi Pratico Facile 5+ va programmato con i codici di ogni apparecchio che si vuole comandare. L'elenco dei codici, diviso per marca, è disponibile sul sito Web dell'assistenza tecnica di Meliconi (www.cme.it). Solitamente questa procedura è abbastanza semplice e veloce, a meno che il codice non sia disponibile e, allora, va fatta una ricerca manuale ben più laboriosa.

Ergonomia VOTO: 8

Il Meliconi Pratico Facile 5+ non è un telecomando per principianti, ma un dispositivo per chi sa esattamente cosa sta comprando e che, anzi, lo compra appositamente.

Per chi non è abituato a usare telecomandi multidispositivo, infatti, dover fare continuamente lo switch tra un device e l'altro è abbastanza innaturale e fastidioso. Ma questo vale per tutti i telecomandi di questo tipo e chi ne compra uno dovrebbe saperlo e, se lo sa e lo compra lo stesso, vuol dire che è dispostissimo a premere il tasto Meliconi più volte al giorno.

Più sono i dispositivi da comandare, inoltre, maggiore è il numero di "switch" che l'utente dovrà fare per comandarli tutti. Dopo un po', in ogni caso, ci si abitua e la memoria procedurale del nostro cervello inizia a fare il suo mestiere, con il dito che salta da un device all'altro senza che ci facciamo troppo caso.

Premesso questo, il telecomando Pratico Facile 5+ è un dispositivo facile da usare tutti i giorni, con una corsa dei tasti non troppo lunga e una buona reattività.

La funzione Memo, se ben padroneggiata, vale da sola l'acquisto del dispositivo perché permette delle automazioni molto comode. Ad esempio permette di registrare in un solo tasto un intero PIN numerico per accedere ad una piattaforma di streaming, oppure di andare ad un canale specifico e impostare, allo stesso tempo, un volume specifico.

Usare le funzioni Memo e Learn insieme, poi, rende il tutto ancora più potente. Se il dispositivo è compatibile, infatti, il Meliconi può importare i comandi di una luce a LED con telecomando a infrarossi tramite la funzione Learn, per poi inserire quei tasti in un Memo e ottenere, ad esempio, che premendo un solo tasto del Pratico Facile 5+ la TV vada su uno specifico canale, imposti il volume corretto e abbassi la luce al livello desiderato.

Chi ha la voglia e il tempo di configurare a fondo questo telecomando, quindi, ha la possibilità di sbizzarrirsi ottenendo risultati notevoli.

Utilissima, infine, la retroilluminazione che (saggiamente) non è fissa ma si attiva per 10 secondi alla pressione del tasto Meliconi. Meno utile, invece, il manuale utente: il solito foglietto ripiegato con istruzioni non sempre chiarissime. Riteniamo che Meliconi debba portare i suoi manuali al livello qualitativo dei suoi prodotti e della sua assistenza.