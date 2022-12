Come sarà il nuovo Samsung Galaxy M14 5G

La serie M di Samsung da sempre è stata costellata di smartphone dal prezzo accessibile e racchiude i modelli di fascia più bassa del produttore sudcoreano. Ora, una serie di indiscrezioni rivelano che Samsung sta per lanciare un nuovo modello, destinato a quanto pare a fare il suo debutto nel mercato indiano. Si tratta del Samsung Galaxy M14 5G, che è comparso nel database dell’ente di certificazione indiano BIS (Bureau of Indian Standards).

Samsung Galaxy M14 5G, cosa sappiamo

Prima di comparire nel database del BIS, il Galaxy M14 5G è passato anche da Geekbench, il famoso sito che prima di tutti testa gli smartphone prima che questi vengano immessi ufficialmente sul mercato. Il Galaxy M14 5G dovrebbe sostituire, o al massimo affiancare, il modello M13 5G annunciato lo scorso luglio da Samsung. Una versione senza 5G (il Galaxy M13), che è arrivata anche in Italia al prezzo ufficiale di 220 euro, ma che ora si può trovare online anche a 150 euro su e-commerce come EBay.

Dalle specifiche trapelate dal database di Geekbench, sappiamo che il Galaxy M14 5G adotta il SoC Exynos s5e8535, che secondo il sito MySmartPrice dovrebbe corrispondere al SoC Exynos 1330, non ancora presentato ufficialmente da Samsung nelle sue dotazioni.

Questo SoC presenta due core da 2,4 GHz e sei core ad alta efficienza da 2 GHz. La dotazione di RAM del modello testato da Geekbench è di 4 GB, ma non sarà impossibile vedere anche versioni con più RAM e diversi tagli di spazio di archiviazione.

Il nuovo smartphone sarà proposto con il sistema operativo Android 13, su cui si basa l’interfaccia UI 5.0 di Samsung. Questa configurazione ha permesso al nuovo smartphone sudcoreano di raggiungere i 751 punti nel test single-core e i 2051 punti in quello multi-core.

Ora resta da capire se questo smartphone lascerà i confini indiani per arrivare anche in Europa. Potrebbe essere, perché come caratteristica distintiva principale, rispetto al modello Galaxy M13, il nuovo smartphone è compatibile con le reti 5G.

Nella lista c’è anche un Samsung Galaxy F14 5G

Oltre al Galaxy M14 5G nel database del BIS è apparso anche il modello Galaxy F14 5G, che dovrebbe essere una versione aggiornata dal modello F13 venduto esclusivamente in India.

Quest’ultimo offre un SoC Exynos 850 affiancato da 4 GB di RAM. Il display ha una risoluzione Full HD+ e rimane operativo a lungo grazie alla capiente batteria da 6.000 mAh. La serie Galaxy F di Samsung non è mai arrivata in Italia, e per questo motivo, il modello che dovrebbe essere lanciato a breve, molto difficilmente lo troveremo nel nostro Paese.