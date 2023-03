Come sarà OnePlus Nord CE 3 e quando esce

Il noto leakers OneLeaks ha condiviso in anteprima, insieme al sito mysmartprice, le caratteristiche tecniche che dovrebbero accompagnare il nuovo smartphone OnePlus Nord CE 3 che andrà a battagliare nell’affollato mercato dei modelli di fascia media.

OnePlus Nord CE 3, caratteristiche tecniche

Secondo OneLeaks, il nuovo modello di OnePlus si presenterà con il SoC Qualcomm Snapdragon 782G, un octa-core di fascia media che già rivela il mercato a cui è destinato questo smartphone. Al fianco del SoC OnePlus prevede due configurazioni di RAM e spazio di archiviazione, ovvero 8/128 GB e 12/256 GB. Non viene rivelato se questo storage potrà essere aumentato con l’inserimento di una memoria microSD.

Lo smartphone sarà dotato di un display da 6,72 pollici di tipo AMOLED, in grado di offrire una risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120 Hz. Per sbloccare lo smartphone quando va in standby, OnePlus ha previsto un sensore di impronte digitale "in-display".

Il comparto fotografico di tutto rispetto si basa su una configurazione a tre sensori. Il principale è il sempre più utilizzato Sony IMX890 da 50 MP aiutato nelle prestazioni dal un sensore grandangolare da 8 MP. Presente, ma forse ormai inutile, un sensore macro da 2 MP. Per i selfie e le videochiamate, nella parte anteriore del dispositivo è previsto un sensore da 16 MP.

Le specifiche rivelato parlano anche di una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 80W.

Queste nuove indiscrezioni differiscono da altre trapelate in precedenza, che quindi, molto probabilmente si riferivano a una versione "Lite" del Nord CE 3.

Non solo Nord CE 3

OnePlus, secondo il sito mysmartprice, sta anche lavorando alla versione non "CE" del suo modello della serie Nord 3. Questo modello, rispetto alla versione CE dovrebbe offrire un SoC diverso e una dotazione di memoria RAM migliore. Nello specifico, secondo i rumor, si parla della presenza di un SoC Mediatek Dimensity 9000 abbinato a 16 GB di memoria RAM e a 256 GB di storage.

Non dovrebbe cambiare, rispetto al Nord CE 3, il comparto fotografico, che quindi si baserà su una tripla configurazione con sensore principale Sony da 50 MP, ultra grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Identica anche la selfie camera da 16 MP. Secondo mysmartprice, anche la batteria non dovrebbe essere diversa, quindi anche OnePlus Nord 3 sarà alimentato da un modello da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80 W.

Disponibilità

Sia OnePlus Nord CE 3 sia OnePlus Nord 3 dovrebbero essere lanciati inizialmente in Cina tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Nessuna indiscrezione sui prezzi, ma se prendiamo in considerazione il costo del modello Nord CE 2 che attualmente costa 359 euro, la nuova versione non si dovrebbe discostare molto a livello di prezzo. Stesso discorso per il Nord 3, con il modello Nord2 5G che al momento costa 379 euro.