Come sarà Realme GT Neo 6 5G e quando arriva

Il nuovissimo Realme GT Neo 6 5G potrebbe arrivare presto sul mercato cinese. A dare la notizia, il noto leaker indiano Yogesh Brar che sui suoi profili social ha condiviso buona parte della (potenziale) scheda tecnica di questo smartphone. Erede naturale del Realme GT Neo 5 (in foto) questo dispositivo rappresenta di fatto un’evoluzione del precedente modello, con l’azienda cinese che ha migliorato la già ottima scheda tecnica aggiungendo, tra le altre cose, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che prende il posto del precedente Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2.

Realme GT Neo 6 5G: come sarà

Stando alle indiscrezioni il nuovo Realme GT Neo 6 5G avrà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e, stando sempre a quanto condiviso da Yogesh Brar, avrà fino a un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico sarà composto da una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP (probabilmente un Sony IMX890) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP e un ultimo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 16 MP.

Conoscendo il processore che, con buone possibilità, sarà utilizzato da Realme per il suo nuovo GT Neo 6 5G è possibile sapere anche qualcosa in più sulla connettività. Questo smartphone dunque avrà accesso alla rete 5G, avrà il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

Secondo le indiscrezioni condivise da Yogesh Brar ci sarà inoltre un sensore a infrarossi. Naturalmente trattandosi di uno smartphone di fascia alta dovrebbe esserci anche il chip per l’NFC. La batteria sarà da 5200 mAh con ricarica rapida cablata da 150 W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia utente proprietaria Realme UI 4.0.

Realme GT Neo 6 5G: quando arriva

Stando alle indiscrezioni il nuovo Realme GT Neo 6 arriverà sul mercato cinese ad agosto, subito dopo la presentazione ufficiale. Non c’è ancora una data precisa ma, con buone possibilità, bisognerà attendere la fine del prossimo mese.

Solo allora sapremo il prezzo di vendita di questo nuovo modello. L’attuale Realme GT Neo 5, infatti, aveva un prezzo (cinese, convertito in euro) di 340-480 euro in base alla versione. Ma era uno smartphone con chip di fascia media, mentre il nuovo Realme GT Neo 6 ne avrà uno da piena fascia alta. Il paragone tra i due modelli, quindi, regge ma solo fino a un certo punto.