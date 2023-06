Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo molte indiscrezioni il nuovo Samsung Galaxy M34 5G ha fatto la sua comparsa sul sito ufficiale indiano di Samsung. Il dispositivo al momento non è ancora disponibile per l’acquisto ma è possibile trovarlo sulla pagina di supporto che riporta alcune indicazioni tra le quali il numero di serie associato al modello low-cost: SM-M346B/DS. Il telefono, quindi, dovrebbe essere vicino all’uscita, quantomeno in India. Successvamente è prevedibile un lancio globale, anche in Europa.

Samsung Galaxy M34 5G: come sarà

Samsung Galaxy M34 5G dovrebbe essere una versione economica del Galaxy A34 5G. Questo vuol dire che i due dispositivi, probabilmente, condivideranno buona parte (o forse tutta) la scheda tecnica, anche se potrebbero variare per qualità dei materiali costruttivi o per qualche altro particolare.

Comunque, ipotizzando che il Galaxy M34 5G abbia la stessa dotazione tecnica del Galaxy A34 avrà un display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore scelto dall’azienda sarà un MediaTek Dimensity 1080 (che di recente ha cambiato nome in MediaTek Dimensity 7050) a cui si affiancano 6GB di RAM e 128/256 GB di memoria, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico avrà un sensore principale è da 48 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra-grandangolare è da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro è da 5 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, sarà da 13 MP (f/2.2). Se realmente il Samsung Galaxy M34 5G sarà speculare all’A34 5G, il processore in dotazione garantirà l’accesso alla rete 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e i ben noti sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica cablata da 25W. Il sistema operativo sarà Android 12 con interfaccia Samsung One UI 4. Infine potrebbe essere presente anche la certificazione IP67 che attesta la resistenza dello smartphone alla polvere e a brevi immersioni in acqua, ma questo particolare dipende molto dai materiali usati per la scocca, quindi non possiamo darlo per scontato.

Samsung Galaxy M34 5G: quanto costerà

Come già detto non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulla data d’uscita del Samsung Galaxy M34 5G. Tuttavia essendo comparso sul sito indiano di Samsung è probabile che arrivi in commercio quanto prima.

Non ci sono indicazioni nemmeno riguardo al prezzo ma se il nuovo smartphone fosse davvero il rebrand del Samsung Galaxy A34 5G è possibile fare delle ipotesi partendo proprio dal prezzo di vendita di quest’ultimo:

Samsung Galaxy A34 5G – 6/128 GB: 399,90 euro

Samsung Galaxy A34 5G – 6/256 GB: 469, 90 euro

Trattandosi tuttavia di una riedizione economica, non si esclude un solo taglio di memoria e altri compromessi da parte di Samsung che potrebbe optare per un prezzo parecchio inferiore a quelli appena visti.

L’attuale Samsung Galaxy A33 5G, già in commercio e visibile in foto, è disponibile nella sola configurazione 6/128 GB al prezzo di 339,90 euro.