Come sarà Samsung Galaxy Z Fold5

Dalla Corea del Sud, in particolare dai giornali online The Pixel e Naver, arrivano nuovi interessanti dettagli sul prossimo Samsung Galax Z Fold5. Il nuovo pieghevole a libretto, secondo le ultime indiscrezioni, avrà un sistema di piegatura con una cerniera diversa da quella dell’attuale Galaxy Z Fold4 (in foto). Ne deriveranno misure e peso leggermente differenti, entrambi superiori.

Samsung Galaxy Z Fold5: come sarebbe

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 sarà un telefono diverso da tutti gli altri delle serie, soprattutto per il sistema di chiusura e apertura. La cerniera sarà a goccia e permetterà allo schermo principale di non mostrare nessun dislivello tra le due metà del display, quando aperto. Lo schermo aperto misurerà 7,6 pollici e con risoluzione di 1.768×2.208 pixel.

Il Samsung Galaxy Z Fold5 da aperto misurerà 158,5×128,5×6,5 millimetri, leggermente più ampio e spesso del Samsung Galaxy Fold4 le cui misure sono 155,1 x 130,1 x 6,3 millimetri. Da chiuso il Samsung Galaxy Z Fold5 misurerà 158,5 x 67,5 x 14,5-16 millimetri (la parte dove c’è la cercienra è un po’ più spessa) e dunque anche in questo caso leggermente più grande del Samsung Galaxy Zl Fold4, (155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 millimetri). Le nuove misure incidono anche sul peso, il nuovo dispositivo peserà 275 grammi (il Galaxy Z Fold 4 pesa 263 grammi).

Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung avrà un sensore fotografico principale che arriva direttamente dal top di gamma Galaxy S22 Ultra, cioè da 108 MP. Il gruppo si completerebbe con un sensore da 64 MP con zoom ottico 2X e con un sensore ultra grandangolare da 12 MP. Infine, tra le novità, si parla insistentemente di un alloggiamento per il pennino S Pen e di una custodia molto sottile.

Samsung Galaxy Z Fold5: prezzi e disponibilità

Rispetto alla data di uscita del nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 non si hanno notizie precise, probabilmente inizieranno a circolare rumor sempre più credibili solo dopo la presentazione di Samsung Galaxy S23, fissata per il 1° febbraio.

La nota dolente, invece, riguarderà il prezzo. Ricordiamo a titolo di paragone, che il Samsung Galaxy Z Fold4 versione 12/256 GB ha un prezzo di listino di 1.879 euro per arrivare ai 2.249 euro per la versione da 1 TB. Considerati i miglioramenti a livello di fotocamere e la nuova tecnologia della cerniera, molto probabilmente il Samsung Galaxy Z Fold5 avrà un prezzo di listino superiore.