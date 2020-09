Come saranno le AirPods Pro Lite e le AirPods 3

Tra settembre e ottobre Apple presenterà i suoi nuovi prodotti in uscita del 2020. Oltre alla serie iPhone 12 e ai nuovi iPad, potrebbero arrivare anche le nuove cuffie AirPods Pro Lite e AirPods 3, le cui caratteristiche sui tre modelli in arrivo cominciano a circolare in rete.

Secondo il leaker Jon Prosser, Apple potrebbe lanciare a breve anche le AirPods Studio, che ricorderanno le cuffie Beats Studio3 Wireless. Si tratta quindi di cuffie over-ear che potrebbero essere modulari, così da avere un migliore microfono ed essere resistenti al sudore. Il prezzo per la versione Studio sarà di 349 dollari, ben superiore a quello dei classici auricolari AirPods. Se le Studio restano un’ipotesi, quel che è certo è che Apple rinnoverà la sua offerta di auricolari allineandosi anche a un mercato di fascia economica inferiore, introducendo una versione Lite delle AirPods Pro.

AirPods 3 e Pro Lite, ecco come saranno

Le AirPods 3 sono destinate a cambiare completamente: entrambe saranno equipaggiate con un chip interno SiP, che consente a Apple di ottimizzare gli spazi per poter aggiungere nelle dimensioni ridotte degli auricolari nuove componenti e aumentarne le funzioni. Il nuovo chip sarà in grado di gestire l’audio, le interazioni con Siri e ottimizzare la cancellazione attiva del rumore e la modalità di trasparenza.

Le AirPods Pro Lite però saranno la linea economica di Apple, che come ha fatto già per iPhone SE e Apple Wacht SE, cerca di espandersi anche nel mercato di fascia economica media. Le nuove cuffie potrebbero avere comunque ottime caratteristiche, essendo sempre un prodotto Apple, ma un prezzo più accessibile.

AirPods, i prezzi dei nuovi auricolari

I nuovi AirPods potrebbero essere lanciati entro il 2020 e arrivare sul mercato all’inizio del 2021. Al momento gli AirPods costano 179 euro con custodia di ricarica inclusa e 229 euro con la custodia di ricarica wireless. Gli AirPods Pro, invece, hanno un prezzo di 279 euro. Secondo i rumors, i nuovi AirPods Pro Lite non potrebbero collocarsi nel mezzo di questa fascia di prezzo, perché ridurrebbero il mercato degli altri due dispositivi. Per questo motivo, i leaker ritengono che sia più probabile che mentre AirPods 3 seguiranno il prezzo dei vecchi AirPods, la versione Lite potrebbe costare meno di 200 euro per creare un nuovo mercato.