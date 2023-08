Come saranno i prossimi Ray-Ban di Meta

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Ray-Ban

Secondo quanto riferito dal sito Lowpass, Meta e EssilorLuxottica stanno lavorando ai Ray-Ban Stories 2 (il nome potrebbe cambiare prima dell’uscita), che arrivano a circa tre anni dai precedenti Ray-Ban Stories.

Il nuovo modello avrà molte novità rispetto al passato e si rivolgerà a un pubblico più specifico: quello dei creator digitali che con questo dispositivo potrebbero avere un nuovo alleato per realizzare i propri contenuti sui social.

Ray-Ban Stories 2, cosa sappiamo

Stando alle prime indiscrezioni, il nuovo modello di Ray-Ban consentirà agli utenti anche di trasmettere video in live streaming direttamente su Facebook e Instagram.

Gli occhiali avranno telecamere molto più efficienti rispetto al passato e avranno anche cuffie e microfono integrati che dovrebbero consentire agli streamer di parlare con i propri follower durante le dirette.

Un bel passo avanti, soprattutto perché il precedente modello può solamente acquisire foto e brevi video ma senza la possibilità di fare dirette. A questo, chiaramente, dovrebbe far seguito anche una maggiore durata della batteria.

Come per il precedente modello, gli auricolari integrati potranno essere utilizzati con qualsiasi dispositivo Bluetooth compatibile e avranno anche l’integrazione con Spotify, consentendo agli utenti di mandare avanti i brani o mettere in pausa la riproduzione semplicemente toccando la cornice del device.

Tra le novità dovrebbe esserci anche il controllo adattivo del volume con gli occhiali che saranno in grado di “monitorare” automaticamente il livello di rumore ambientale e autoregolare il volume dei contenuti.

Un’altra indiscrezione, riguarda una maggiore attenzione di Meta e EssilorLuxottica verso la privacy.

Già dalla prima versione degli occhiali smart era presente un LED che aveva lo scopo di avvisare gli altri utenti delle riprese in corso, tuttavia questa si è dimostrata una soluzione e facilmente aggirabile semplicemente comprendo la luce con del nastro adesivo.

In futuro, però, le cose sono destinate a cambiare e secondo le indiscrezioni, gli occhiali bloccheranno l’acquisizione di foto e video nel caso il LED fosse coperto o manomesso.

Ray-Ban Stories: un flop?

La partnership tra Meta e EssilorLuxottica, annunciata ufficialmente tre anni fa, ha portato a settembre 2021 alla nascita dei Ray-Ban Stories.

Nonostante l’interesse iniziale dei consumatori, questo dispositivo non ha ottenuto il successo sperato e, secondo i dati condivisi di recente dal Wall Street Journal, le due aziende (a febbraio 2023) avevano venduto solo 300 mila occhiali smart, con solo il 10% di questi, utilizzato attivamente dai consumatori.

Nonostante questi dati, però, Andrew Bosworth, direttore tecnico di Meta, si è detto molto soddisfatto degli attuali Ray-Ban Stories, al punto che non ha esitato a definire nuova versione come “ancora più entusiasmante“, aggiungendo anche che “ulteriori dettagli al riguardo saranno condivisi molto presto“.

Stando alle informazioni condivise da Lowpass, i Ray-Ban Stories 2 dovrebbero essere presentati già il mese prossimo durante la conferenza Connect, anche se in quell’occasione il protagonista assoluto dell’evento dovrebbe essere l’attesissimo Meta Quest 3, il visore per la realtà aumentata che andrà a sfidare direttamente Apple Reality One.