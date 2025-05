Gli occhiali smart Meta Hypernova escono entro fine 2025, ma nuovi modelli sono già in sviluppo per il 2027: ecco le principali novità e funzionalità, e i problemi da risolvere

Fonte foto: Ray Ban

È previsto entro la fine del 2025 il lancio dei nuovi occhiali Meta Hypernova, la prossima generazione di smart glasses sviluppati da Meta. Da quello che sappiamo, rispetto ai modelli precedenti come i Ray-Ban Meta, il nuovo modello si distinguerà per l’integrazione di un display e per funzionalità avanzate di realtà aumentata. Mentre la data di uscita si avvicina, aumentano le indiscrezioni e le anticipazioni su quali dovrebbero essere le funzionalità di questi e di altri nuovi occhiali smart Meta.

Come saranno fatti gli occhiali Meta Hypernova

Stando alle informazioni disponibili, i nuovi occhiali smart Meta avranno un piccolo display integrato nell’angolo inferiore destro della lente destra, che permetterà di visualizzare direttamente nel campo visivo dell’utente notifiche, mappe, foto e applicazioni.

I comandi dovrebbero essere eseguibili non solo tramite tocchi laterali sugli occhiali, ma anche attraverso un dispositivo da indossare come un bracciale che sfrutta l’elettromiografia per rilevare i segnali muscolari e convertirli in input digitali.

La fotocamera integrata negli Hypernova è paragonabile a quella di un iPhone 13, dunque può offrire immagini stabilizzate e prestazioni migliorate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, questi nuovi occhiali smart dovrebbero inoltre essere dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento degli oggetti, la traduzione in tempo reale e un assistente vocale.

Sebbene questi smart galsses non siano ancora usciti sul mercato (dove dovrebbero arrivare con un prezzo tra i 1000 e i 1400 dollari), Meta ha già in programma una versione futura, denominata Hypernova 2, attesa per il 2027. Questa ulteriore evoluzione offrirà un display binoculare per un’esperienza di realtà aumentata ancora più immersiva.

Parallelamente, è a quanto pare già in sviluppo anche una versione sportiva, chiamata Supernova 2: in collaborazione con Oakley, è pensata per gli atleti e gli appassionati di attività all’aperto.

Occhiali smart Meta: ultime indiscrezioni e nuove funzionalità

Secondo quanto riportato da The Information, i nuovi modelli di smart glasses in sviluppa a Meta dovrebbero essere dotati di una modalità super-sensing che sarebbe in grado di fornire promemoria e assistenza in tempo reale, ma soprattutto di riconoscere volti e nomi delle persone incontrate.

Il sistema AI (attivabile con il comando vocale “Hey Meta, start live AI”) potrebbe funziona come una sorta di assistente virtuale: monitorando continuamente ciò che circonda l’utente con sensori e fotocamere, potrebbe ad esempio segnalargli se ha dimenticato di prendere le chiavi di casa prima di uscire oppure suggerire una direzione più efficiente nel tragitto verso casa.

Secondo la fonte, però, c’è un problema ancora da risolvere: il funzionamento continuo dell’IA comporterebbe un elevato consumo energetico, che si tradurrebbe in un’autonomia davvero ridotta (circa 30 minuti). La sfida tecnologica è dunque capire in che modo offrire questa nuova funzionalità agli utenti, ma senza incidere su dimensioni del prodotto, comfort e autonomia.

Una soluzione apparentemente al vaglio dell’azienda sarebbe l’introduzione di auricolari smart dotati di fotocamere, che potrebbero funzionare insieme agli occhiali.

Gli occhiali smart di Meta e il problema della privacy

Un altro nodo da sciogliere per Meta è la questione della privacy. Il riconoscimento facciale e la raccolta continua di dati resi possibili da questi occhiali smart pone evidentemente sul tavolo il tema della sicurezza e della privacy, con tutte le questioni legali ed etiche connesse a questo delicato argomento.

Non è ancora chiaro come Meta voglia affrontare la questione, ma secondo alcune fonti l’azienda starebbe lavorando internamente anche su questo fronte per agevolare il lancio di questi e dei prossimi smart glasses.