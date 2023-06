Meta Quest 3 ufficiale: cosa può fare il nuovo visore

In attesa della presentazione del visore di Apple, in arrivo questa settimana, Meta gioca d’anticipo svelando il nuovo Meta Quest 3, erede di Quest 2, presentato quasi tre anni fa dall’allora Facebook. La nuova generazione del visore alza l’asticella, proponendo una lunga serie di novità per l’accesso alla realtà virtuale.

Rinnovato sotto tutti i punti di vista rispetto al suo predecessore, il nuovo Meta Quest 3 non arriverà subito sul mercato. L’azienda, pur avendo anticipato Apple nella presentazione, non intende accelerare i tempi. Sarà necessario attendere ancora diversi mesi prima di assistere al debutto commerciale del nuovo modello.

Meta Quest 3: caratteristiche tecniche

Il focus del salto generazionale sarà il livello di performance: la realtà virtuale richiede tanta capacità di calcolo ma anche tanta efficienza ed è così che Meta ha scelto Qualcomm per il chipset del nuovo Meta Quest 3. Il visore potrà avrà un “chipset Snapdragon di nuova generazione” in grado di garantire più del doppio delle prestazioni grafiche rispetto alla GPU (sempre firmata Qualcomm) del Quest 2.

Meta non ha ancora diffuso tutti i dettagli del comparto tecnico del suo nuovo visore ma ha anticipato che il dispositivo sarà più sottile del 40% rispetto al modello precedente (grazie a nuove ottiche “pancake” più compatte) e avrà controller Touch Plus ridisegnati e dotati di una nuova tecnologia per la rilevazione dei movimenti, senza la presenza degli anelli di tracciamento.

Il sistema consentirà al visore di seguire con grande precisione il movimento delle mani dell’utente. C’è il supporto alla tecnologia aptica TruTouch e, grazie alla funzione Direct Touch, sarà possibile utilizzare il visore anche rinunciando al controller ma senza perdere la possibilità di rilevare il movimento delle mani.

Novità anche per il display che avrà risoluzione più alta anche se potrebbe non reggere il confronto con i display del nuovo visore Apple.

Lato software, inoltre, ci sarà una piena retrocompatibilità con il catalogo di software disponibile per Quest 2, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare un ecosistema già ricco e in costante crescita, con tante applicazioni già accessibili.

Il nuovo Quest 3 sarà disponibile ufficialmente nel corso dei prossimi mesi. Il lancio ufficiale, anche in Italia, è programmato per l’autunno con un prezzo di 569,99 euro. Per il momento, non sono ancora aperti i preordini ma è solo possibile accedere al sito ufficiale per registrare la propria e-mail in vista di futuri aggiornamenti da parte di Meta.

Update in arrivo per Quest 2 e Quest Pro

L’annuncio del debutto del nuovo Meta Quest 3 si accompagna ad un’importante conferma per la gamma Quest: Meta continuerà a supportare Quest 2 e Quest Pro. I due visori riceveranno a breve un firmware aggiornato che porterà un notevole upgrade per le prestazioni, sia lato CPU (+26% per entrambi i visori) che lato GPU (+19% per Quest 2 e + 11% per Quest Pro).

Da segnalare anche un taglio di prezzo per Quest 2 che scende ufficialmente a 349,99 euro nella variante da 128 GB e a 399,99 euro per quella da 256 GB. Il modello resterà sul mercato come proposta d’accesso alla gamma Quest.