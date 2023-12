Come saranno le Smart TV LG OLED 2024

Fonte foto: LG

Il 2024 si avvicina e, con esso, anche una delle più importanti fiere del settore tech: il CES di Las Vegas, che si tiene sempre a inizio gennaio. Dal 9 al 12 gennaio 2024 al Consumer Electronics Show verranno presentati anche i nuovi modelli di Smart TV di tutti i principali produttori, compresi quelli di LG che, l’anno prossimo, saranno divisi nelle serie B4, C4, e G4.

Le prime indiscrezioni su questi modelli stanno già iniziando a girare sulla stampa di settore in Corea del Sud, e parlano di tecnologie sempre più avanzate per il pannello, di un nuovo chip di ottimizzazione delle immagini ancor più potente e di una conferma di fiducia da parte del produttore coreano nella tecnologia OLED.

Smart TV LG OLED 2024: le novità

Dalle informazioni oggi disponibili, sembrerebbe che gli LG B4 saranno compatibili con la tecnologia AMD FreeSync Premium, ma avranno un refresh rate massimo di 120 Hz. La stessa tecnologia sarà presente anche sui modelli C4 e G4, che arriveranno però a 144 Hz.

La tecnologia FreeSync Premium è usata esclusivamente dai videogiochi e permette (come la concorrente NVidia G-Sync) di sincronizzare il refresh rate della televisione a quello del gioco, in modo da evitare “buchi” di fotogrammi o scatti dell’immagine.

La presenza di un nuovo processore per le immagini, invece, viene data per scontata un po’ da tutti. Si tratterebbe del chip LG Alpha 10, evoluzione dell’attuale Alpha 9, con novità soprattutto nella sezione NPU (Neural Processing Unit), cioè quella destinata all’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale usati per ridurre i difetti audio e video derivanti dalla compressione.

Tuttavia, per i modelli B4 si prevede la presenza di un chip meno evoluto: l’Alpha 7 Gen 6.

Per quanto riguarda il tipo di pannello usato, invece, l’ipotesi che gira è quella che prevede un pannello OLED MLA di prima generazione (oggi usati sugli OLED G3) anche per i modelli C4, mentre i nuovi modelli G4 avranno un OLED MLA di seconda generazione.

Questo nuovo pannello avrà una luminosità di picco molto elevata, pari a 3.000 nit contro i 2.100 nit del pannello oggi usato sui G3.

Nuovi LG OLED: quando arrivano

Il CES di Las Vegas sarà certamente il palcoscenico che LG userà per presentare i nuovi Smart TV OLED per il 2024, ma sul mercato non vedremo immediatamente questi modelli. Esattamente come è successo negli anni scorsi con le generazioni precedenti, infatti, tra l’annuncio e la disponibilità del prodotto passeranno mesi. Basti pensare che LG G3 (in foto) è stata presentata a gennaio al CES 2023, per arrivare in Italia solo a fine aprile.

I nuovi modelli saranno disponibili prima in Corea e in Asia e poi in USA e in Europa, Italia inclusa. Non è ufficiale, ma è quasi certo, che LG continuerà a proporre Smart TV con le molte diagonali differenti, dai 48 agli 83 pollici o più. I prezzi, purtroppo si prevedono in salita su tutte le gamme.