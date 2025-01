Smart TV LG OLED Evo 2025: svelata la gamma al CES 2025

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Tra i protagonisti del CES 2025 c’è naturalmente LG, che ha rivelato la sua nuova gamma di Smart TV OLED evo composta dai modelli della serie M5 e G5, Con questa presentazione l’azienda sudcoreana va a rinnovare il suo catalogo di televisori portando a bordo di tutti i modelli un nuovo processore Alpha 11 di seconda generazione, tante funzioni basate sull’intelligenza artificiale e un innovativo pannello OLED con tecnologia Brightness Booster Ultimate che, stando alle indicazioni del produttore, garantirà un picco di luminanza molto più elevato rispetto ai pannelli OLED tradizionali.

LG G5: scheda tecnica e prezzo

La prima novità per le LG G5 (in foto) è il processore α 11 Gen2, in grado di sfruttare nuovi algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sviluppati da LG per migliorare la qualità audio e video dei contenuti sullo schermo e per aiutare l’utente a personalizzare al massimo l’esperienza d’uso del televisore.

Gli algoritmi di deep learning di LG analizzano le immagini in bassa risoluzione e di bassa qualità, migliorandone la definizione e cercando di riprodurle in maniera più naturale possibile. Inoltre, la funzione Dynamic Tone Mapping Professional garantisce agli utenti un maggior controllo sui contenuti HDR10 a garanzia di una rappresentazione accurata dei colori e dei dettagli.

Per l’audio, invece, arriva a bordo di queste smart TV AI Sound Pro, che grazie all’AI aiuta la virtualizzazione degli speaker integrati per un surround virtuale 11.1.2, separando anche i dialoghi dal resto dell’audio per migliorare ulteriormente la resa sonora.

Infine, grazie alle funzioni AI Picture e AI Sound Wizard è possibile personalizzare la riproduzione dei contenuti al massimo, in base alle proprie preferenze.

Questo chip, insieme al nuovo pannello OLED con tecnologia LG Brightness Booster Ultimate, è in grado anche di migliorare il controllo della luminosità, garantendo un netto passo avanti rispetto ai modelli OLED tradizionali.

Migliora anche la riproduzione dei colori che, sempre grazie a questi innovativi pannelli OLED, è molto più accurata e realistica rispetto ai precedenti modelli. Pur non avendo ancora condiviso specifiche più accurate LG ha confermato la presenza delle certificazioni Perfect Black e Perfect Color di UL Solutions e la certificazione di fedeltà cromatica del 100% di Intertek.

A queste si aggiunge anche la certificazione Quick Stability with Image Quality di TÜV Rheinland che attesta la capacità di queste smart TV di stabilizzare rapidamente la luminosità e la temperatura del colore subito dopo l’accensione.

Cambia anche webOS che presenta una nuova schermata iniziale più veloce, intuitiva e personalizzabile e può essere integrato con diversi ecosistemi come LG ThinQ o Google Home, per controllare i diversi dispositivi IoT in casa. In più, con il programma webOS Re:New vengono garantiti a tutti cinque anni di aggiornamento di sistema.

Anche il sistema operativo ha diverse novità basate sull’intelligenza artificiale, come AI Voice ID che riconosce la voce dell’utente cambiando automaticamente il profilo con le sue impostazioni, AI Search che tramite un Large Language Model (LLM) proprietario aiuta il televisore a comprende i comandi vocali e Microsoft Copilot utile per trovare e organizzare in modo efficiente tutte le informazioni. Infine con Generative Image Gallery è possibile creare immagini personalizzate da usare come sfondo, utilizzando semplicemente la propria voce.

Le altre novità annunciate riguardano l’aggiornamento della Filmmaker Mode chiamata Filmmaker Mode with Ambient Light Compensation, in grado di rilevare le condizioni di luminosità dell’ambiente e calibrare in totale autonomia le impostazioni dell’immagine, per riprodurre al meglio le intenzioni del regista.

Per il gaming, invece, migliora il Variable Refresh Rate (VRR) che arriva a 4K 165 Hz tramite NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium. Questa funzione garantisce un input lag minimo, eliminando il tearing e lo stuttering, per rendere il gioco più fluido e reattivo. Inoltre queste smart TV hanno ricevuto anche la certificazione VESA ClearMR 10000 che garantisce ulteriormente una resa visiva fluida anche durante le azioni di gioco più movimentate.

LG ha confermato che i nuovi televisori della serie G5 saranno disponibili nel corso del 2025 in diverse misure (da 55 fino a 83 pollici) ma, al momento, non ha rilasciato ancora maggiori informazioni sul prezzo.

LG M5: scheda tecnica e prezzo

La nuova serie M5, invece, si distingue dalla serie G5 per l’utilizzo dello Zero Connect Box, che permette agli utenti di collegare dispositivi esterni come le console, ad esempio, in modalità wireless, garantendo comunque una trasmissione audio e video wireless fino a 144 Hz senza latenza o perdita di qualità.

Speculare ai modelli appena illustrati il resto della scheda tecnica come la presenza di un processore α 11 Gen2 con funzioni basate sull’intelligenza artificiale e del pannello OLED con tecnologia LG Brightness Booster Ultimate che, però, stavolta dovrebbe garantire una luminosità leggermente inferiore rispetto all’altro prodotto.

Non cambiano nemmeno LG webOS e le nuove funzioni AI sviluppate per migliorare user experience e rendere ancora più intuitivo e personalizzabile l’utilizzo del televisore. Presenti infine anche la Filmmaker Mode with Ambient Light Compensation e le impostazioni dedicate al gaming, già viste in precedenza ma, stavolta, limitate a 144 Hz.

Anche i televisori della serie M5 saranno disponibili nel corso del 2025 in diverse misure (da 65 a 97 pollici) ma anche stavolta non sono disponibili informazioni sul prezzo.