Come saranno Oppo Find X5 e Find X5 Lite

Dopo le presunte caratteristiche dell’atteso top di gamma Oppo Find X5 Pro, dalla Rete emergono anche indiscrezioni sulle altre varianti dei prossimi dispositivi dell’azienda cinese. Si tratta degli Oppo Find X5 e Find X5 Lite, smartphone che dovrebbero vantare dotazioni di buon livello ad un prezzo più conveniente rispetto al Pro.

Vale la pena ricordare che il Find X5 Pro sarà provvisto del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, associato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria UFS 3.1. Con molta probabilità, inoltre, il top di gamma asiativo vanterà un pannello QHD+ AMOLED di tipo LTPO, con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Inoltre, la variante Pro presenterà il sensore d’impronte integrato nel display, due sensori da 50 MP (uno con un’apertura di f/1.7, il secondo – forse un grandangolo – con apertura di f/2.2 ) e un teleobiettivo da 13 MP con un’apertura di f/2.4; la selfie-cam dovrebbe essere da 32 MP. Trattandosi di dispositivi dal posizionamento inferiore, Oppo Find X5 e Find X5 Lite avranno specifiche tecniche di minor pregio, ma comunque elevate.

Oppo Find X5: come potrebbe essere

Se le specifiche trapelate dovessero essere confermate, la configurazione fotografica dell’Oppo Find X5 sarà praticamente simile a quella del Pro. In termini di display il Find X5 standard dovrebbe montare uno schermo da 6,55 pollici (che è leggermente più piccolo rispetto a quello del Pro) con frequenza di aggiornamento massima di 120 Hertz, supporto HDR e bordi dello schermo leggermente curvi.

A differenza del modello Pro, il processore che troveremo a bordo dell’Oppo Find X5 5G non è lo Snapdragon 8 Gen 1, ma il suo predecessore Snapdragon 888. In Europa il SoC di Snapdragon viene installato solo insieme con 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di veloce memoria flash UFS 3.1, che purtroppo non può essere espansa.

Per quanto riguarda la batteria, si prevede una cella da 4.800 mAh con ricarica fino a 80 watt e ricarica wireless. Il Find X5 conterà del supporto alle reti 5G, del WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC. A differenza del modello Pro, il Find X5 standard purtroppo non è certificato IP68 e quindi non è, ufficialmente, resistente all’acqua e alla polvere. Il sistema operativo che troveremo sulll’X5 è, anche qui, Android 12 sotto forma di ColorOS 12.1 di Oppo.

Oppo Find X5 Lite: come dovrebbe essere

Il Find X5 Lite è una sorta di versione europea dell’Oppo Reno7 e, stando alle indiscrezioni, avrà un pannello AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e una cover realizzata in Corning Gorilla Glass 5. La frequenza di aggiornamento massima dovrebbe essere di 90 Hertz e lo smartphone dovrebbe godere del lettore di impronte digitali sullo schermo.

Sotto il cofano del Find X5 Lite dovrebbe esserci l’octa-core MediaTek Dimensity 900, associato all’unica variante di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria flash interna. Anche con questo modello dovremo fare a meno di uno slot per le schede MicroSD.

Il comparto fotografico anteriore dovrebbe godere di una selfie-camera da 32 MP, mentre sul retro troveremo un terzetto composto da un obiettivo principale da 64 MP principale (con apertura f/1,7), un 8 MP ultra grandangolare (f/2,25) e una macro da 2 MP macro (f/2,4).

L’Oppo Find X5 Lite godrà di una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65 watt; anche qui troviamo il WiFi 6, l’NFC e il Bluetooth 5.2 e, a differenza delle due varianti più costose di Find X5, la versione Lite presenta anche un jack da 3,5 mm per le cuffie. L’OS è anche qui Android 12 con ColorOS 12.1.