Fonte foto: ymgerman / Shutterstock.com

Sbloccare lo smartphone Android diventa più facile grazie a Smart Lock. Si tratta di una funzione attivabile dalle impostazioni del sistema operativo dello smartphone che consente di mantenere sbloccato il dispositivo quando si verificano alcune condizioni.

Grazie a Smart Lock è possibile sbloccare lo smartphone senza inserire la password e senza sfruttare il sistema di autenticazione biometrico. Questa funzione può essere personalizzata nei minimi dettagli, in modo da attivarsi solo quando l’utente ne ha davvero bisogno.

Vediamo, quindi, come sbloccare lo smartphone Android con Smart Lock:

Come funziona Smart Lock

Smart Lock consente di tenere sbloccato il dispositivo Android in alcune situazioni in cui non ci sono rischi di accesso non autorizzato ai propri dati. Quando si verificano le condizioni fissate dall’utente, infatti, lo smartphone non richiederà l’autenticazione per lo sblocco all’utente.

Le opzioni a disposizione sono tre. Con Dispositivo con te lo smartphone resterò sbloccato fino a quando rileverà il movimento grazie ai sensori interni al telefono, come ad esempio l’accelerometro. Il dispositivo resterà sbloccato fino a un massimo di 4 ore o finché non sarà appoggiato da qualche parte.

C’è poi Luoghi attendibili. Grazie al rilevamento della posizione con il GPS, infatti, lo smartphone rileva di essere in un luogo sicuro (ad esempio a casa dell’utente) e resterà sbloccato anche dopo aver premuto il tasto di blocco, senza richiedere l’autenticazione alla riattivazione.

La terza opzione accessibile con Smart Lock è Dispositivi attendibili. In questo caso, lo smartphone resta sbloccato quando è abbinato, via Bluetooth, a un dispositivo che l’utente definisce come attendibile (come il sistema di infotainment dell’auto oppure lo smartwatch). Anche in questo caso, il telefono si bloccherà in automatico dopo 4 ore o fino a quando non sarà disconnesso dai dispositivi attendibili.

Come attivare Smart Lock

Per attivare Smart Lock sul proprio smartphone Android è sufficiente accedere alla sezione apposita delle Impostazioni del dispositivo. Il percorso per raggiungere questa sezione varia in base al dispositivo utilizzato e alla versione del sistema operativo. In alcuni casi, la sezione Smart Lock si trova in Password e sicurezza > Sicurezza di sistema mentre in altri è in Schermata di blocco.

Se nelle Impostazioni del proprio smartphone non è presente la sezione Smart Lock, invece, vorrà dire che la funzione di sblocco intelligente, sulla base dei parametri impostati dall’utente, non è supportata dal proprio dispositivo. In questo caso, è possibile utilizzare un’app alternativa da scaricare dal Google Play Store.

Torniamo all’attivazione di Smart Lock su Android: una volta raggiunta la sezione delle Impostazioni dedicata a questa funzione, sarà richiesto il codice di sblocco per accedervi. Completato questo passaggio preliminare, sarà possibile completare l’attivazione dello sblocco intelligente, attivando le opzioni disponibili.

Gli utenti possono scegliere di attivare una sola delle condizioni disponibili con Smart Lock oppure possono attivarne o anche tutte e tre. Sta all’utente scegliere, in base alle proprie esigenze, quali sono le condizioni per attivare lo sblocco intelligente e, quindi, per mantenere il telefono sbloccato senza alcun rischio per i propri dati.