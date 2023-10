Come risolvere i problemi di connessione Bluetooth in pochi secondi

Fonte foto: tomeqs / Shutterstock.com

Quando la connessione Bluetooth non funziona è necessario fare una serie di valutazioni per cercare di risolvere il problema. La tecnologia in questione consente di realizzare connessioni wireless a breve distanza tra due dispositivi, per lo scambio sicuro di file.

I problemi legati al funzionamento del collegamento Bluetooth possono essere diversi. Il funzionamento del Bluetooth è molto semplice ma bug, incompatibilità e difetti hardware sono sempre dietro l’angolo, con il rischio di impedire la connessione.

Vediamo, quindi, come risolvere i problemi con il Bluetooth in breve tempo.

Ridurre la distanza

Molte persone commettono l’errore di allontanarsi troppo mentre provano a collegare due device tramite il Bluetooth. La distanza è uno dei principali nemici della connessione senza fili. L’ideale, secondo il parere di molti esperti, sarebbe non superare i 10 metri. Inoltre, più sono lontani i dispositivi da connettere e più aumentano gli ostacoli. Il segnale radio, ad esempio, potrebbe essere ostruito, perdendo qualità, dalle pareti – soprattutto se sono spesse – oppure da altri mobili e oggetti presenti in casa o in ufficio.

Attenzione alle interferenze

La connessione Bluetooth, come è noto, utilizza le onde radio per trasferire i dati da un device all’altro. A volte è possibile che lo standard non funzioni per via di alcuni oggetti elettronici, colpevoli di interferire con il segnale.

Ci sono alcuni device che, come il Bluetooth, utilizzano o emettono delle onde radio: router Wi-Fi, smartphone, forni microonde, smart TV, telecomandi. In questi casi, se la connessione Bluetooth ha qualche problema, si potrebbe provare a spegnere qualcuno di questi dispositivi.

Soluzioni se la connessione Bluetooth non funziona

Quando la connessione Bluetooth non funziona è necessario effettuare una serie di verifiche per cercare di risolvere il problema. Come prima cosa, bisogna verificare se il problema è legato a un solo dispositivo oppure il Bluetooth non funziona con tutti i propri dispositivi.

Bisognerà, inoltre, provare ad aggiornare il sistema operativo e i driver della scheda Bluetooth (su computer) prima di tentare, come ultima soluzione, la strada del ripristino alle condizioni di fabbrica che potrebbe essere una soluzione necessaria quando il Bluetooth smette di funzionare con tutti i dispositivi.

Problemi Bluetooth da PC: cause e soluzioni

Un bug, un’incompatibilità software o un malfunzionamento hardware potrebbero rendere impossibile l’utilizzo del Bluetooth su PC. Per risolvere il problema è opportuno, come prima cosa, disaccoppiare il dispositivo che non riesce a connettersi, riavviare il computer e provare a riconnetterlo.

Bisogna, inoltre, controllare che il Bluetooth non sia stato disattivato. Dalle Impostazioni rapide, disponibili in basso a destra su Windows 10 e Windows 11, è possibile verificare che il Bluetooth sia attivato. La stessa verifica può essere fatta dalla sezione Bluetooth delle Impostazioni. Su Mac, invece, è possibile verificare lo stato del Bluetooth andando in Menu Apple > Impostazioni del sistema > Bluetooth.

Il problema potrebbe essere legato alla scheda Bluetooth. In questo caso, su Windows, è possibile andare in Gestione dispositivi (la sezione in questione è facilmente individuabile grazie al motore di ricerca integrato in Windows).

Qui bisogna cliccare su Bluetooth e verificare lo stato della scheda. Con un clic con il tasto destro è possibile accedere a due opzioni Abilita dispositivo (se disabilitato non sarà possibile usare il Bluetooth) e Aggiorna Driver (con un aggiornamento dei driver potrebbe essere possibile rimuovere il bug). Una procedura simile può essere seguita per provare a risolvere i problemi della connessione Wi-Fi.

Con un Mac è possibile provare a resettare il modulo Bluetooth. Per completare quest’operazione bisogna tenere premuti i tasti Shift + Option della tastiera e cliccare sull’icona Bluetooth in alto a destra. In questo modo si può accedere al menu di debug e resettare l’hardware per provare a eliminare gli errori.

Come risolvere se non funzione Bluetooth da Android

Con uno smartphone Android ci sono pochi margini di manovra nel caso di un problema con la connessione Bluetooth. La soluzione migliore per risolvere i problemi di connettività è accedere alle Impostazioni del dispositivo e poi alla sezione dedicata al Bluetooth. Qui è possibile trovare tutti i dispositivi già associati.

Premendo sopra ai vari dispositivi, è possibile disaccoppiarli dallo smartphone. Una volta dissociati tutti i dispositivi, bisogna riavviare lo smartphone e provare (dopo aver verificato che il Bluetooth sia attivo) a riaccoppiarli.

Se gli accessori Bluetooth riescono a connettersi senza problemi con altri dispositivi ma non con lo smartphone Android restano due cose da fare. La prima è verificare la presenza di un aggiornamento software, che potrebbe risolvere il bug. La seconda, invece, è provare a formattare lo smartphone, ripristinandolo alle condizioni di fabbrica.

Come risolvere se non funzione Bluetooth da iPhone

Anche con iPhone, come per Android, ci sono poche opzioni a cui ricorrere per risolvere i problemi del Bluetooth che non funziona. La prima cosa da fare è disaccoppiare il dispositivo che non riesce a collegarsi allo smartphone.

Eventualmente, inoltre, sarà necessario disaccoppiare tutti i dispositivi, riavviare lo smartphone e provare a riassociarli. Anche in questo caso, inoltre, è possibile verificare la presenza di un aggiornamento software, dalle Impostazioni, oppure provare a formattare l’iPhone per eliminare il problema.