Ci sono vari modi per scoprire se qualcuno ha rubato le nostre immagini su Facebook e sta utilizzando le foto nelle chat erotiche o in altri modi non autorizzati

Le foto di Facebook possono essere “rubate” ed essere ricondivise sul web, in tantissimi modi differenti. C’è anche la possibilità, purtroppo, che le foto di un utente Facebook siano usate nelle chat erotiche e in tanti altri modi non autorizzati da chi ha pubblicato l’immagine stessa. Con un po’ di attenzione è possibile difendersi da questi rischi e anche proteggersi contro il revenge porn.

Vediamo, quindi, come scoprire se nelle chat erotiche usano la tua foto di Facebook e come difendersi e prevenire questi rischi.

Foto Facebook nelle chat erotiche: come scoprirlo

Ci sono vari modi per scoprire se una propria foto di Facebook (o pubblicata su qualsiasi altro social) è stata utilizzata in una chat erotica oppure è stata condivisa online senza il proprio consegno. Ricorrendo alla ricerca per immagini, disponibile sia su Google che su Bing, è possibile verificare se una determinata foto è disponibile online anche al di fuori di Facebook.

Il meccanismo è semplice. Basta aprire Google oppure Bing con il browser del computer e, semplicemente, trascinare l’immagine da controllare, utilizzando il mouse, nella barra di ricerca. In questo modo, il motore di ricerca avvierà una ricerca per immagini che potrà essere utilizzata per individuare delle copie delle proprie foto eventualmente presenti online.

È possibile anche utilizzare dei software per la ricerca inversa di immagini. Il più famoso è TinEye e funziona in simile alla ricerca per immagini dei motori di ricerca. Basta installare il software e caricare l’immagine da verificare. Lo strumento analizzerà il web alla ricerca di immagini simili.

Proteggere le immagini su Facebook

Per evitare che le proprie foto di Facebook finiscano nelle chat erotiche (o che vengano utilizzate in modo non autorizzato) è possibile attivare i sistemi di protezione del social, che consentono anche di proteggere l’immagine profilo del proprio account.

Per utilizzare gli strumenti di protezione di Facebook è sufficiente aprire il social e premere sull’icona del proprio profilo, andando poi a selezionare Impostazioni e privacy > Impostazioni. Qui è possibile accedere al Centro sulla privacy e poi al sistema di Controllo della privacy e verificare come vengono gestite le informazioni del proprio account e, soprattutto, chi può vedere i propri e le proprie foto.

Andando nella sezione Post, inoltre, è possibile limitare l’accesso ai propri post (e quindi alle foto) pubblicate su Facebook. In Dettagli del profilo, invece, è possibile proteggere le informazioni del proprio account, bloccando accessi non autorizzati ai propri dati.

In Storie e Reels è possibile anche limitare l’accesso agli altri contenuti pubblicati sul social network, mentre in Follower e contenuti pubblici è possibile accedere a ulteriori impostazioni per la gestione della privacy. Con tutti questi strumenti, quindi, gli utenti possono mettere al sicuro il proprio account.