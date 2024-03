Come proteggere l'immagine profilo di Facebook

Ci sono vari trucchi e accorgimenti da mettere in pratica per proteggere l'immagine del profilo di Facebook e tutelare la propria privacy: ecco le opzioni a disposizione degli utenti

Fonte foto: kovop58 / Shutterstock

Ci sono vari modi per proteggere la propria privacy su Facebook. Uno degli elementi che spesso viene trascurato è quello dell’immagine profilo a cui possono accedere anche sconosciuti, che non fanno parte della propria rete di contatti. Oltre a proteggere i propri dati personali su Facebook, quindi, è possibile anche proteggere l’immagine profilo del social network.

Si tratta di un aspetto fin troppo spesso sottovalutato: la foto profilo può rivelare, infatti, più informazioni di quanto si pensi (il proprio aspetto, il luogo dove si vive etc.). È utile, quindi, sapere come “proteggerla”. Ecco alcuni accorgimenti per proteggere l’immagine profilo di Facebook.

Tagliare la foto

Un primo trucco a cui affidarsi per proteggere l’immagine del profilo di Facebook è quello di ritagliare la foto. Dopo aver caricato l’immagine da usare come foto profilo, infatti, è possibile premere su Ritaglia foto per accedere al tool fornito da Facebook per personalizzare l’immagine.

Con questo sistema è possibile eliminare alcune parti della foto che non si vuole mostrare in pubblico. In questo modo, ad esempio, è possibile nascondere parte del volto, in modo da non essere facilmente riconoscibile dall’immagine profilo e proteggere la propria privacy. Completato il ritaglio, basta premere su Salva per impostare la nuova immagine profilo sul social.

Ridimensionare l’immagine

C’è un altro trucco da considerare per proteggere l’immagine profilo: prima di caricarla, infatti, è possibile ridimensionarla, utilizzando una qualsiasi app di editing. Una foto con grandezza di 180 x 180 pixel sarà troppo piccola per rivelare dettagli significativi ma potrà svolgere ottimamente il “proprio lavoro” come immagine del proprio profilo Facebook. Caricando una foto molto grande, invece, qualsiasi utente potrà ingrandirla e ottenere informazioni aggiuntive da tutti gli elementi inclusi nello scatto utilizzato come immagine del proprio profilo.

Cambiare le impostazioni di privacy

Intervenendo sulle impostazioni della privacy di Facebook è possibile anche proteggere l’immagine del profilo. Per accedere a queste impostazioni basta aprire l’app e premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra, per poi scegliere Impostazioni e privacy > Impostazioni. A questo punto è sufficiente individuare la sezione Pubblico e visibilità per accedere a vari strumenti utili per proteggere la propria privacy.

Non utilizzare una foto di sé stessi

Per evitare che la foto profilo di Facebook sveli alcune informazioni “sensibili” è possibile prendere una decisione drastica e non caricare una foto di sé stessi come foto profilo, preferendo un avatar oppure la foto di un altro soggetto (un personaggio di fantasia, un panorama o un luogo particolare etc.). In questo modo, la foto profilo di Facebook non potrà rivelare alcun dettaglio personale.