Come usare Siri per inviare messaggi di testo con Whatsapp o Telegram

Fonte foto: Tada Images / Shutterstock.com

Utilizzando Siri è possibile inviare messaggi di testo con WhatsApp o Telegram con iPhone sfruttando i comandi vocali e senza bisogno di digitarli sulla tastiera. Si tratta di un sistema che può tornare utile in diversi contesti di utilizzo. Basterà richiamare l’assistente, con il comando “Ehi Siri“, e richiedere l’invio del messaggio di testo tramite l’app desiderata.

Ecco, quindi, come inviare messaggi di testo su WhatsApp o Telegram utilizzando Siri:

Attivare Siri sul proprio iPhone

Prima di poter utilizzare Siri per inviare messaggi di testo è necessario assicurarsi che l’assistente vocale sia attivo sul proprio iPhone. Per effettuare questa verifica preliminare basta andare nelle Impostazioni e individuare la voce Siri e ricerca. Qui bisogna assicurarsi che le opzioni seguenti siano attive (l’indicatore deve essere spostato sulla destra):

Abilita “Ehi Siri”

Premi il tasto Home per Siri oppure Premi il tasto laterale per Siri

Usa Siri quando bloccato

Attivando tutte e tre le opzioni sarà possibile utilizzare Siri in modo completo e inviare messaggi su WhatsApp o Telegram diventerà più semplice. Nel caso in cui le opzioni siano state disattivate in precedenza, bisognerà riattivarle e configurare nuovamente il riconoscimento vocale, seguendo la procedura guidata. Naturalmente, disabilitando queste opzioni, invece, si avrà la possibilità di disattivare completamente Siri.

Inviare messaggi su WhatsApp con Siri

Per inviare un messaggio su WhatsApp utilizzando Siri, come prima cosa, è necessario richiamare l’attenzione dell’assistente vocale di Apple. Basterà dire “Ehi Siri” per far apparire l’icona dell’assistente sullo schermo. A questo punto, bisogna dire “Invia un messaggio su WhatsApp“. In pochi istanti, Siri risponderà “A chi vuoi inviarlo?”.

Scelto il destinatario del messaggio, Siri chiederà “Che cosa vuoi scrivere?”. Ora non resta che dettare il messaggio a Siri. Terminata la dettatura, Siri chiederà “Posso inviare il messaggio?”. Basterà rispondere “Sì” per inviare il messaggio sfruttando unicamente i comandi vocali e Siri.

Tramite il menu in alto, il messaggio può essere modificato manualmente prima di inviarlo nel caso in cui ci siano stati errori nel riconoscimento vocale. Da notare che è anche possibile utilizzare la formula “Invia un messaggio su WhatsApp a X” (dove X è il nome del contatto) per velocizzare la procedura di invio.

Modificando il comando vocale è possibile accedere ad altre funzioni: ad esempio, è possibile dire a Siri “Chiama su WhatsApp a X” per avviare la chiamata tramite WhatsApp a un proprio contatto.

Inviare messaggi su Telegram con Siri

Anche su Telegram è possibile inviare messaggi di testo utilizzando Siri. La procedura da seguire è la stessa: si richiama Siri con il comando “Ehi Siri” e poi si chiede all’assistente “Invia un messaggio su Telegram a X”. Siri chiederà “Che cosa vuoi scrivere?”.

A questo punto basterà dettare il messaggio e poi dare l’ok all’invio a Siri ricordando che è sempre possibile modificare manualmente il testo prima dell’invio. Anche con Telegram è possibile utilizzare Siri per avviare chiamate o anche avviare videochiamate su Telegram.