Come attivare le videochiamate su Telegram

Le chiamate e videochiamate arrivano su Telegram, anche se solamente sulla versione beta per iOS. Erano state annunciate nelle settimane precedenti e ora sono finalmente disponibili e a breve dovrebbero arrivare anche sulla versione ufficiale. Si tratta di una delle funzioni più attese e richieste dagli utenti: se per molti strumenti Telegram ha anticipato WhatsApp, in questo caso è in forte ritardo.

Gli sviluppatori hanno impiegato molto tempo anche per assicurare la massima sicurezza e protezione agli utenti. Le videochiamate utilizzeranno le migliori tecnologie per la crittografia, in modo che nessun hacker possa mai risalire a chi ha fatto la telefonata. La funzione è attiva dalla versione beta numero 6.3 di Telegram che può essere scaricata da tutti, anche da coloro che finora non erano iscritti al programma beta. A giorni è atteso l’arrivo anche della versione per Android. Se tutti i test andranno a buon fine, è probabile che nel giro di poche settimane le videochiamate verranno rilasciate sulla versione “normale” di Telegram.

Telegram, come si attivano le videochiamate

Una funzione che si aspettava da tempo e che finalmente è arrivata: le telefonate e le videochiamate su Telegram. Come già detto, per il momento sono disponibili solo sulla versione beta e possono essere testate per verificare la presenza di bug o problemi.

La funzione, però, non è attiva di default, ma devono essere gli utenti a farlo seguendo una procedura piuttosto semplice. In primis bisogna installare la versione 6.3 di Telegram, aprire l’applicazione e premere per dieci volte sull’icona Impostazioni. In questo modo sarà possibile attivare il toggle presente di fianco alla voce “Experimental features“. Completato questo passaggio, basterà entrare in una conversazione e far partire la chiamata.

Come funzionano le videochiamate su Telegram

Una volta attivata la funzione, è possibile iniziare a chiamare e videochiamare sull’app di messaggistica. Come fare? Bisogna entrare all’interno di una conversazione, premere sull’icona del nostro amico in alto a destra e apparirà la scheda del contatto. Tra le icone disponibili ce ne sono due nuove: Chiamata e Videochiamate. Premendo una delle due, partirà la telefonata.

L’interfaccia utente della nuova funzione è molto semplice: c’è l’icona per mutare il microfono, quella per cambiare fotocamera e un’altra per chiudere la conversazione.

Quando arriva la nuova funzione

Se i test daranno esito positivo, le videochiamate potranno arrivare sulla versione normale di Telegram già nelle prossime settimane. Vedremo come evolverà la situazione.