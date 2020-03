Come vedere Disney+: i dispositivi compatibili

20 Marzo 2020 - Disney+ è disponibile in Italia dal 24 marzo, ad un prezzo di 69,99 euro l’anno (per chi ha fatto l’abbonamento entro il 23 marzo il prezzo è di 59,99 euro) e con un catalogo molto ricco. Ma il nuovo servizio di contenuti in streaming firmato Disney è contraddistinto anche dalla possibilità di essere fruito da moltissimi dispositivi compatibili.

Se ne potranno usare quattro contemporaneamente con un solo abbonamento. Tramite browser o app, sarà possibile vedere Disney+ da tutti i dispositivi mobili (Android, iOS e anche Amazon Fire Tablet), da computer desktop o laptop, da PlayStation 4 e Xbox One, da smart Tv e, con un trucchetto, anche da Tv tradizionali non connesse ad internet. Naturalmente, se vorremo vedere i contenuti in 4K, avremo bisogno di uno schermo con questa risoluzione e di una connessione ad Internet molto veloce. Ecco come vedere Disney+ su ognuno di questi dispositivi.

Come vedere Disney+ su smartphone e tablet

Vedere Disney+ su smartphone e tablet è semplice: basta scaricare l’apposita app disponibile per Android (da 5.0 Lollipop in poi), iOS/iPadOS (dalla versione 11.0 in poi) o Amazon Fire Tablet. Non servirà fare altro.

Come vedere Disney+ da browser Web su computer

E’ possibile vedere Disney+ su computer Windows, Mac e sui Chromebook tramite i più diffusi browser Web. Su Windows si può usare Chrome (dalla versione 75 in poi), Edge (con le ultime versioni basate su Chromium), Firefox (dalla 68 in poi) e Internet Explorer 11. Su Mac possiamo usare Safari (dalla 11 in poi), Chrome (dalla 75 in poi) e Firefox (dalla 68 in poi). Sui Chromebook abbiamo bisogno di Chrome OS 79 o successivo.

Come vedere Disney+ sulle console

Sia le PlayStation di Sony che le Xbox di Microsoft sono compatibili con Disney+. Le console supportate sono: PS4, PS4 Pro, PS4 Slim, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Per vedere i contenuti in 4K dalle console è necessario collegarle a una Tv compatibile con HDCP 2.2.

Come vedere Disney+ sugli smart TV

Disney ha rilasciato l’app di Disney+ per Android Tv, quindi tutte i Tv compatibili con questa piattaforma possono essere usati per vedere i contenuti di Disney+ senza problemi. Anche alcuni set top box sono compatibili con Android Tv, così come lo sono i Tv con LG WebOS e Samsung Tizen.

Come vedere Disney+ sulle Tv non smart

Infine, anche se il nostro Tv non è smart e connessa a Internet possiamo usarla ugualmente per vedere Disney+ collegandola ad un dispositivo di streaming compatibile, come Amazon Fire Tv Stick, Apple AirPlay, Apple TV (dalla quarta generazione in poi), un Chromebook compatibile (vedi sopra) o una Chromecast/Chromecast Ultra.