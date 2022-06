Come vedere il documentario su Pogba

Dal rettangolo di erba verde al piccolo schermo: un’altra grande storia di sport sta per appassionare gli spettatori di Prime Video. E’ infatti disponibile da poche ore sulla piattaforma di streaming la docuserie intitolata The Pogmentary, tutta dedicata alla vita del calciatore Paul Pogba.

Francese di origini guineane, classe 1993, Pogba è considerato uno dei più talentuosi centrocampisti europei della sua generazione: da anni gioca in questo ruolo nel Manchester Utd, ma a oggi il suo imminente ritorno alla Juventus, già ribattezzato "Pogback", è ormai dato per certo. Il calciatore aveva già militato nella Juve: dopo gli anni di formazione nel settore giovanile dei Red Devils, Pogba era passato alla squadra bianconera nel 2012, vincendo il Campionato italiano per quattro volte consecutive. Il trasferimento al Manchester Utd nel 2016 era stato uno dei più costosi della storia del calcio.

Di cosa parla The Pogmentary

È facile riassumere la carriera e la vita di un calciatore così celebre in poche righe: ma in realtà, come sempre accade, dietro le apparenze, le date e i titoli vinti c’è molto di più. La docuserie The Pogmentary si propone appunto di andare oltre le informazioni più risapute svelando, anche tramite filmati e testimonianze esclusive, l’ascesa personale e professionale di Paul Pogba.

Dalla straordinaria vittoria con la Francia ai Mondiali del 2018 fino alla dolente sconfitta agli Europei del 2020 contro la Svizzera, Paul Pogba si racconta per la prima volta con sincerità e un pizzico di umorismo, mettendo in luce i momenti sia belli sia brutti della sua vita. La docuserie arriva anche a mostrare una delle fasi più recenti della storia di Pogba, ovvero l’addio al Manchester Utd.

A dare forma a questo ritratto inedito di Pogba sono anche i suoi più stretti collaboratori e la sua cerchia, che hanno deciso di aprire le porte della loro vita e delle loro giornate insieme al calciatore. Gli spettatori, insomma, potranno conoscere il vero Paul: un calciatore talentuoso e un uomo plasmato dai preziosi consigli dei suoi agenti, il compianto Mino Raiola e Rafaela Pimenta, ma anche un uomo legato alle sue radici e alla sua infanzia a Roissy-en-Brie, un figlio, un fratello, un padre e un marito premuroso.

Dove e quando esce The Pogmentary

The Pogmentary è disponibile su Prime Video dal 17 giugno. La visione delle puntate (cinque in tutto, da 30 minuti ciascuna) è perfetta non solo per chi lavora nel mondo del calcio o è appassionato a questo sport, ma anche per coloro che sono semplicemente curiosi di scoprire la storia di questa icona calcistica.

