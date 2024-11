Come vedere in streaming Dune Prophecy

La serie HBO, prequel dei film di Denis Villeneuve, è arrivata anche in Italia: dove vederla in streaming e quando escono le prossime puntate

È arrivata in Italia quasi in contemporanea con gli Stati Uniti Dune: Prophecy, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La nuova serie HBO Original e Sky Exclusive è un prequel dei film di Denis Villeneuve, dal momento che è ambientata diecimila anni prima dell’ascesa di Paul Atreides e racconta le origini della leggendaria setta delle Bene Gesserit. Co-prodotta con Legendary Television, la serie espande l’universo di Dune creato da Frank Herbert ed è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson.

Trama e trailer di Dune: Prophecy

Composta da sei episodi, Dune: Prophecy ha come protagoniste le due sorelle Harkonnen fondatrici della setta che diventerà nota come Bene Gesserit, mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità.

Il cast di Dune: Prophecy

Nel cast di Dune: Prophecy ci sono Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina e Josh Heuston.

Tra gli interpreti figurano inoltre Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

New look at ‘DUNE: PROPHECY’, a series set 10,000 years before the birth of Paul Atreides. Releasing in November on HBO. pic.twitter.com/MJ1d93AoR7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2024

Alison Schapker è showrunner e produttrice esecutiva, un ruolo quest’ultimo ricoperto anche da Diane Ademu-John, che ha inoltre co-sviluppato la serie. Gli altri executive producer sono Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns, Jon Spaihts e l’autore del bestseller Sisterhood of Dune, Brian Herbert.

Byron Merritt e Kim Herbert sono produttori esecutivi per conto della Frank Herbert Estate. Kevin J. Anderson è co-produttore. Anna Foerster ha prodotto e diretto diversi episodi. La serie è prodotta da HBO e Legendary Television, che produce anche il franchise cinematografico di cui sono già usciti due film, il primo dei quali ha vinto sei Oscar.

Dune: Prophecy in streaming in Italia

Dune: Prophecy ha fatto il suo debutto assoluto negli Stati Uniti il 17 novembre 2024, mentre in Italia la prima puntata è arrivata un giorno più tardi, il 18 novembre, su Sky e in streaming su NOW.

L’uscita del secondo episodio in Italia è prevista per il 25 novembre. Seguiranno il terzo episodio il 2 dicembre, il quarto il 9 dicembre e il quinto il 16 dicembre. L’ultima puntata uscirà su Sky e NOW il 23 dicembre 2024.

Dune: Prophecy avrà una stagione 2?

Anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, è possibile che Dune: Prophecy prosegua con una seconda stagione. La decisione sarà presa anche in base alle visualizzazioni e al successo ottenuti dalla prima stagione.

Già alcune settimane prima del debutto della serie in tv e in streaming, la showrunner Alison Schapker in un’intervista ha lasciato intendere che effettivamente ci sono delle idee sul futuro della serie tv. Anche il capo di HBO e Max Casey Bloys più di recente ha confermato che c’è una certa apertura rispetto alla possibilità di una seconda stagione.