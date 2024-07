Dune: Prophecy, cosa sappiamo dello spin-off in arrivo

Fonte foto: HBO/Sky

Diecimila anni prima della nascita di Paul Atreides, quando ancora il nome Bene Gesserit non era noto in tutto l’universo, una nuova sorellanza è stata fondata per servire le Grandi Case e, soprattutto, plasmare e indirizzare il flusso di potere. Di questo parla Dune: Prophecy, la nuova e attesissima serie HBO sulle origini della setta delle Bene Gesserit. La storia è ispirata al romanzo Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson e si inserisce nel più ampio universo di Dune, creato dall’acclamato autore Frank Herbert.

Trama e trailer italiano di Dune: Prophecy

Dune: Prophecy ha come protagoniste due sorelle Harkonnen, Valya e Tula, che, mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità, fondano la setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

Chi fa parte di questa sorellanza deve prima sottostare a un duro condizionamento che permette di ottenere abilità e poteri speciali e poi, restando al servizio della setta, contribuisce a formare una rete diffusa in tutto l’Impero che influenza e controlla segretamente il potere.

Si tratta di un prequel del film del 2021 diretto da Denis Villeneuve e che è stato premiato con sei statuette agli Oscar 2022. Il secondo film – Dune: Parte 2 – è uscito nel 2024, mentre il terzo film è attualmente in produzione, sempre con Villeneuve alla regia.

La serie sarà composta da sei episodi ed è co-prodotta con Legendary Television. Il teaser trailer è stato distribuito in questi giorni:

Le riprese della serie (che doveva intitolarsi inizialmente Dune: The Sisterhood) dovevano originariamente iniziare nel 2020. L’inizio è poi stato posticipato al 2022 e i lavori si sono conclusi nel 2023.

Il cast di Dune: Prophecy

Nel cast di Dune: Prophecy ci sono Emily Watson (che interpreta Valya), Olivia Williams (nei panni di Tula, la sorella di Valya), Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina e Josh Heuston.

Tra gli interpreti figurano inoltre Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

New look at ‘DUNE: PROPHECY’, a series set 10,000 years before the birth of Paul Atreides. Releasing in November on HBO. pic.twitter.com/MJ1d93AoR7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2024

Alison Schapker è showrunner e produttrice esecutiva. Diane Ademu-John ha co-sviluppato la serie ed è produttrice esecutiva. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns, Jon Spaihts, Brian Herbert (autore di Sisterhood of Dune) e Byron Merritt e Kim Herbert per conto della Frank Herbert Estate.

L’altro autore di Sisterhood of Dune, Kevin J. Anderson, è co-produttore. Anche Anna Foerster ha prodotto la serie tv, oltre ad averne diretto alcuni episodi.

Quando esce Dune: Prophecy in Italia

Dune: Prophecy esce in Italia a novembre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La data esatta non è ancora nota.