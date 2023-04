Come vedere in streaming gratis Milan - Napoli di Champions League

Non esistono seconde opportunità: o dentro o fuori. Siamo oramai alla fase calda della Champions League, quella in cui ci si gioca l’accesso alle partite che contano di più. Ai quarti di finale della massima competizione europea ci sono ben tre squadre italiane: Inter, Milan e Napoli. I sorteggi hanno messo una di fronte all’altra proprio due squadre italiane: Milan e Napoli che si affrontano questa sera alle ore 21.00. Una partita carica di significato: i rossoneri tornano ai quarti della "loro Coppa" a distanza di un bel po’ di anni, il Napoli, invece, va alla ricerca del bottino grosso per suggellare un’annata al momento spettacolare. Lo Scudetto è quasi una certezza e si può sognare in grande anche in Champions League, ma deve fare a meno di Osimhen, ancora fuori per infortunio.

Milan – Napoli: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Milan – Napoli è fissato alle ore 21:00. La partita si gioca allo stadio San Siro di Milano.

Come vedere in TV Milan – Napoli

Per seguire in TV Milan – Napoli bisogna avere uno smart TV oppure utilizzare un dongle come il Fire TV Stick nel caso in cui il vostro televisore abbia qualche anno e l’app di Prime Video installata. La procedura da seguire è piuttosto semplice: lanciate l’applicazione, inserite le vostre credenziali se non siete connessi e poi basta cliccare sul banner dedicato al match presente nella home page. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta TV di Milan – Napoli. L’appuntamento è per le 19.30 con l’ampio pre-partita direttamente da bordo campo.

Come guardare in streaming gratis Milan – Napoli

Oltre al TV, potete vedere Milan – Napoli di Champions League anche in streaming gratis su Amazon Prime Video. L’app della piattaforma, infatti, è disponibile anche su smartphone, tablet, computer e tanti altri dispositivi: l’importante è avere una buona rete dati. Per seguire in streaming gratis basta lanciare l’app, cercare Milan – Napoli e lanciare lo streaming della partita: nel giro di pochissimi secondi avrete accesso al match.

