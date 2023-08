Come vedere profili LinkedIn senza lasciare tracce

Fonte foto: wichayada suwanachun / Shutterstock.com

LinkedIn è un social network di riferimento per il mondo del lavoro: sia chi cerca lavoro che chi offre lavoro può utilizzare la piattaforma dove domanda e offerta abbondano. A differenza di altri social network, LinkedIn informa con un apposito sistema di notifiche quando qualcuno visita il proprio profilo.

È possibile, però, dare una “sbirciata” a un profilo LinkedIn senza lasciare tracce. Il social, infatti, mette a disposizione strumenti di privacy specifici che possono essere attivati all’occorrenza per sfruttare una navigazione anonima e, quindi, per visitare un profilo senza svelare la propria identità. Attivando questa modalità, bisognerà fare i conti con alcune limitazioni.

Vediamo, quindi, come fare per vedere i profili LinkedIn in modo anonimo.

Come guardare i profili LinkedIn in anonimo

Per guardare i profili LinkedIn in anonimo è necessario accedere al social dalla versione web e poi premere sul tasto Tu in alto. A questo punto bisogna scegliere Impostazioni e privacy e, nella nuova schermata, andare in Visibilità > Opzioni di visualizzazione del profilo > Modalità privata.

In questo modo, è possibile navigare su LinkedIn e accedere ai profili degli altri utenti senza lasciare tracce del proprio passaggio. Impostando questa modalità, però, non si riceveranno aggiornamenti alle “visite” ricevute dal proprio profilo.

In qualsiasi momento, è possibile uscire dalla Modalità privata seguendo la stessa procedura. Ricordiamo che LinkedIn mette a disposizione anche una versione Premium ricca di funzionalità aggiuntive, sia per chi cerca lavoro che per chi lo offre.

Cosa cambia se usi LinkedIn in anonimo

Scegliere di usare LinkedIn in anonimo è un’arma a doppio taglio: come chiarito in precedenza, infatti, la Modalità privata del social comporta una disattivazione delle notifiche che si ricevono a seguito delle visite al proprio profilo.

Gli utenti visitati in Modalità privata, invece, riceveranno una notifica in cui si evidenzia la visita di un Membro anonimo di LinkedIn. Attivare l’uso anonimo di LinkedIn è utile ma, in genere, conviene riattivare la modalità “pubblica” dopo aver visitato i profili LinkedIn di interesse senza lasciare tracce.

Creare un secondo account su LinkedIn

Fin da quando esistono i social network, creare un secondo account è una soluzione per nascondere la propria identità. Anche su LinkedIn, quindi, è possibile creare un secondo account, utilizzando uno pseudonimo e un altro indirizzo e-mail. In questo modo è possibile navigare sul social e visitare profili LinkedIn senza lasciare tracce del proprio passaggio.

Naturalmente, quest’account non potrà essere utilizzato per trovare lavoro (in questo caso è necessario essere trasparenti sulla propria identità). LinkedIn, però, è un social ricco di funzionalità e può essere utilizzato per tanti altri scopi per cui un secondo account può tornare utile, se utilizzato nel modo giusto.