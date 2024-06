Linkedin Premium: cos'è, quanto costa attivare e disdire

Fonte foto: BongkarnGraphic / Shutterstock.com

LinkedIn Premium è il piano in abbonamento che consente di sfruttare al massimo LinkedIn, il social dedicato al mondo del lavoro, utile per trovare un nuovo lavoro, migliorare la propria carriera, stringere nuovi legami con potenziali partner e colleghi e molto altro ancora.

Tutti gli utenti e le aziende che usano LinkedIn hanno la possibilità di attivare Premium. In realtà, è importante chiarire che LinkedIn Premium è disponibile in varie versioni. Ci sono, infatti, piani dedicati a chi cerca lavoro e a piani a chi intende rafforzare il proprio business sulla piattaforma. Non mancano anche i piani per i recruiter e altro ancora.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su LinkedIn Premium.

Come attivare LinkedIn Premium

Per attivare LinkedIn Premium è sufficiente accedere alla piattaforma con il proprio account e poi premere su Sblocca gli strumenti Premium per accedere alla sezione dedicata ai piani a pagamento. Qui è possibile consultare le caratteristiche dei vari piani e attivare quello più adatto alle proprie necessità. In alcuni casi, per i nuovi utenti in particolare, è previsto un mese di prova gratuita. Gli abbonamenti, inoltre, prevedono la fatturazione annuale con possibilità di disdetta con interruzione del rinnovo automatico.

Quali sono le versioni di LinkedIn Premium

LinkedIn Premium è disponibile in diverse versioni. Tra queste troviamo:

Career

Business

Sales Navigatore Core

Recruiter Lite

Per gli utenti della piattaforma, il piano principale è sicuramente Carrer che aumenta le possibilità di trovare lavoro con LinkedIn (secondo il social, la probabilità di essere assunti cresce fino a 2,6 volte). Questo piano include anche 5 messaggi InMail al mese e oltre 21.000 corsi LinkedIn learning. Il costo è di 20,16 euro al mese, con fatturazione annuale e primo mese di prova gratuita.

Con la versione Business, invece, è possibile ottenere ulteriori vantaggi, con la possibilità di personalizzare il profilo e sfruttare fino a 15 crediti InMail ogni mese. Questo piano è un’evoluzione del precedente, garantendo strumenti aggiuntivi per sfruttare appieno tutte le opportunità disponibili su LinkedIn. Il costo è di 45,36 euro al mese, con fatturazione annuale e un mese di prova gratuita.

Il piano Sales Navigator Core è pensata per sostenere la crescita del proprio business, con tante funzionalità aggiuntive da sfruttare. Tra le funzioni di questo piano c’è la ricerca di profili illimitata. Da notare anche 50 messaggi InMail al mese. Questo piano ha un costo di 80,65 euro al mese, con la possibilità di sfruttare un mese di prova gratuita. Anche in questo caso c’è la fatturazione annuale.

Recruiter Lite è il piano pensato per tutti gli utenti LinkedIn che sono alla ricerca di talenti per la propria azienda. Gli abbonati che attivato questo piano possono accedere a vari strumenti, con suggerimenti giornalieri sui candidati e la possibilità di pubblicare offerte di lavoro gratuite per pubblicizzare le posizioni aperte in azienda.

Ci sono anche funzioni avanzate di ricerca, con l’accesso ai collegamenti di 2° e 3° grado, oltre a 30 messaggi InMail al mese e ai filtri di ricerca avanzata. Il piano per i Recruiter è disponibile con un costo di 126,02 euro al mese, con pagamento annuale e primo mese gratuito. Per le aziende più articolate, è possibile attivare la versione per i team di questo piano.

L’elenco dei contenuti di un abbonamento a LinkedIn può cambiare in qualsiasi momento. È consigliabile, quindi, verificare con attenzione le caratteristiche del piano scelto, in modo da capire se si tratta della versione giusta per le proprie necessità.

Come disattivare LinkedIn Premium

Gli abbonati LinkedIn Premium hanno la possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico del proprio abbonamento. Per completare la disattivazione è sufficiente accedere a linkedin.com e poi premere sull’icona del proprio profilo. A questo punto bisogna andare in Funzionalità Premium > Account e funzionalità Premium > Dettagli abbonamento > Gestisci abbonamento > Gestisci account Premium > Annulla abbonamento.

Chi ha acquistato un abbonamento LinkedIn tramite iTunes (per dispositivi Apple) può disattivare l’abbonamento utilizzando la piattaforma di acquisto. Bisognerà, quindi, collegarsi ad iTunes e poi accedere alla pagina di gestione dell’abbonamento, individuare l’abbonamento a LinkedIn e poi richiederne la disattivazione. Gli utenti che hanno acquistato un abbonamento LinkedIn tramite il Google Play Store potranno richiedere la disattivazione direttamente dall’app LinkedIn oppure, come descritto in precedenza, dal sito ufficiale.