Come vedere in TV e streaming gratis PSG - Arsenal

Alle ore 21:00 il PSG affronta l'Arsenal nel ritorno della semifinale di Champions League. Ecco come vedere la partita in TV e in streaming.

Ultimo step prima della finale di Monaco di Baviera. Questa sera alle ore 21:00 si disputa la semifinale di ritorno tra PSG e Arsenal. Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei parigini, favoriti per affrontare l’Inter nella finale del 31 maggio. La squadra allenata da Luis Enrique non è partita certo con i favori del pronostico, rischiando quasi di essere eliminata nel girone unico e agguantando la qualificazione solo con un filotto di tre vittorie consecutive. Dagli ottavi la musica è cambiata e il PSG sta mostrando un grande calcio, oltre a un Donnarumma in versione Europei del 2021. Nella semifinale di ritorno, però, dovranno fare a meno di Dembélé: l’attaccante ha subito un infortunio che lo terrà fuori dalla partita decisiva. Ma di certo a Luis Enrique non mancano le alternative.

Come tutte le migliori partite che si giocano il mercoledì sera, PSG – Arsenal è un’esclusiva Prime Video. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e se ancora non lo sei puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi. Per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, programmi per i più piccoli e documentari. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento. Approfittane immediatamente cliccando sul link qui in basso.

A che ora gioca PSG – Arsenal

Il calcio d’inizio di PSG – Arsenal è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 7 maggio. Si gioca al Parco dei Principi di Parigi.

Come vedere in TV PSG – Arsenal

Puoi guardare la semifinale di ritorno di Champions League PSG – Arsenal comodamente sul tuo televisore. L’importante è avere l’app di Prime Video installata e un abbonamento attivo. Per seguire il match devi solamente lanciare l’app, inserire le tue credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta del match. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti.

Il collegamento con lo stadio è fissato alle ore 20:00 con lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio. Il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis PSG – Arsenal

Per chi non può essere seduto comodamente sul divano di casa c’è una validissima alternativa: lo streaming sull’app di Prime Video. App disponibile per qualsiasi smartphone, tablet e computer. Per vedere in streaming PSG – Arsenal devi semplicemente lanciare l’app, inserire le tue credenziali e avere una buona connessione internet. Se non hai un abbonamento attivo, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti. Oltre a vedere il ritorno della semifinale di Champions League, hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film e serie TV in esclusiva, programmi per i più piccoli e documentari.

