Come vedere Rai, Mediaset e La7 su Sky Go

Parola d’ordine: convergenza. Cioè offrire, sulla propria piattaforma, anche i contenuti delle altre per fidelizzare lo spettatore e farlo restare. Lo sta facendo anche Sky, che ha annunciato la disponibilità dei principali canali Rai, Mediaset e La7 sulla propria piattaforma Sky Go. I nuovi canali sono già disponibili e, forse, in futuro diventeranno anche di più.

Sky Go: i nuovi canali disponibili

Non tutti i canali di Rai, Mediaset e La7 sono ancora visibili su Sky Go, ma quantomeno tutti i principali (cioè i generalisti a più alto numero di spettatori) lo sono:

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rete 4

Canale 5

Italia 1

La7

In totale, quindi, i canali oggi visibili su Sky Go superano i 50 (in base al tipo di abbonamento sottoscritto dall’utente) e ciò vuol dire che ormai si può fare zapping su uno smartphone, un tablet o un PC proprio come da sempre si fa sulle TV.

Sky Go: come vedere i nuovi canali

Come è sempre stato, Sky Go non prevede costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento a Sky. E’ un servizio in più, per vedere in mobilità i canali disponibili con il proprio abbonamento. Anche con i nuovi canali la cosa non cambia e non ci sono altri costi da sostenere.

Per vedere i nuovi canali basta andare sulla Home di Sky Go, oppure cercarli nella sezione Canali TV. Questo vuol dire che è possibile saltare da un canale free di Rai, Mediaset o La7 ad uno in abbonamento di Sky senza cambiare app.

Questa cosa, al momento, non è possibile su nessun’altra app o piattaforma: Sky Go è la prima app italiana che unisce sotto la stessa ala i principali canali free italiani e i contenuti riservati agli abbonati ad una piattaforma.