Come vedere Sinner - Medvedev in TV e streaming gratis

Scopri come guardare in TV e in streaming Sinner - Medvedev, quarto di finale di Wimbledon 2024. Ecco l'orario del match e il canale dove vederlo

Sarà Sinner – Medvedev il primo quarto di finale a giocarsi sul campo centrale di Wimbledon. Dopo la finale all’Australian Open, il numero uno al mondo trova ancora una volta sulla sua strada Medvedev, sempre battuto in questo 2024. Un match molto interessante e che poteva benissimo disputarsi in finale, ma il sorteggio beffardo li ha fatti incontrare già nel primo quarto di finale di Wimbledon 2024. L’appuntamento è per le ore 14:30 di oggi 9 luglio ed essendo il primo match a disputarsi sul centrale, l’orario d’inizio dovrebbe essere rispettato. Per Jannik sarà un match combattuto contro un giocatore intelligente e dotato di un ottimo servizio, ma l’obiettivo è solamente uno: vincere il secondo torneo del Grande Slam della sua carriera.

Per tutti gli appassionati che vorranno vedere in TV e in streaming il match tra Sinner e Medvedev, il canale TV di riferimento è SkySport Uno, disponibile sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV, il servizio on demand di proprietà di Sky. In entrambi i casi è necessario essere abbonati al pacchetto Sport. Se ancora non lo siete, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: solo per questo evento è disponibile con uno sconto del 40% e paghi l’abbonamento mensile solamente 14,99 euro invece di 24,99 €. Oltre al torneo di Wimbledon e al meglio del tennis mondiale, hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito, a partire dalla Formula 1, passando per la MotoGP ed Euro 2024. Da agosto ricomincerà anche il grande calcio europeo con la Serie A (tre partite per ogni giornata) e la Champions League (in esclusiva la maggior parte delle partite). Non farti scappare questa opportunità.

Quando gioca Sinner contro Medvedev: orario

L’inizio del quarto di finale di Wimbledon 2024 tra Sinner e Medvedev è fissato alle ore 14:30 di martedì 9 luglio. Si gioca sul campo centrale ed è il primo match della giornata.

Come vedere in TV Sinner – Medvedev

Se avete la possibilità di stare seduti comodamente sul divano, potete vedere Sinner – Medvedev in TV sui canali sportivi di Sky dedicati al tennis. Il match sarà trasmesso sicuramente su SkySport Uno, essendo l’appuntamento più atteso del giorno. Se avete l’abbonamento a NowTV, basta accedere all’app della piattaforma dallo smart TV, inserire le vostre credenziali e selezionare il canale che trasmette il quarto di finale di Wimbledon tra il tennista italiano e quello russo. Come detto, per tutti i nuovi abbonati alla piattaforma c’è la possibilità di iscriversi utilizzando lo sconto del 40% per il PassSport. Un’occasione da non farsi scappare.

Come guardare in streaming Sinner – Medvedev

L’orario e la giornata non sono dei più favorevoli per noi italiani, ma c’è la possibilità di vedere Sinner – Medvedev in streaming utilizzando l’app di SkyGo (disponibile per gli abbonati a Sky) oppure quella di NowTV. La procedura da seguire è pressoché identica: basta lanciare l’app dal vostro dispositivo mobile (è disponibile per smartphone, tablet, computer), inserire le vostre credenziali e selezionare il canale che trasmette il match. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della partita e potete godervi uno dei match più interessanti di quest’anno. Ti ricordamo che cliccando sul link qui in basso, ti iscrivi a NowTV sfruttando lo sconto del 40% sul PassSport.

