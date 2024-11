Come vedere in TV e streaming gratis Inter - Arsenal di Champions League

Mercoledì alle ore 21:00 l'Inter sfida l'Arsenal nella quarta giornata di Champions League 2024-2025. Ecco come vedere la partita in TV e in streaming

Sfida ad altissima quota in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I neroazzurri ospitano l’Arsenal, una delle squadre favorite per arrivare alla fase decisiva del più importante torneo calcistico europeo. Partita che si preannuncia spettacolare e ad alta intensità tra due squadre che puntano molto sul possesso palla e sul gioco in verticale. Sia l’Inter sia l’Arsenal sono a pari punti nel gruppone di testa a sette punti, frutto di due vittorie e di un pareggio. Una vittoria permetterebbe a entrambe le squadre di avere un posto al turno successivo, ma anche un pareggio sarebbe un ottimo risultato. I neroazzurri proveranno il colpaccio giocando in casa e sfidando una delle rivali per l’accesso diretto alla fase finale della Champions League.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Inter – Arsenal è un’esclusiva Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. La partita è disponibile per tutti gli abbonati, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Abbonandoti adesso (basta cliccare sul link qui in basso) hai accesso a tutti i contenuti disponibili su Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli, oltre alla prossima partita di Champions League.

VEDI GRATIS INTER – ARSENAL DI CHAMPIONS LEAGUE

Inter – Arsenal: a che ora si gioca

Appuntamento alle ore 21:00 di oggi mercoledì 6 novembre per Inter – Arsenal, uno dei big match della quarta giornata di Champions League. La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Come vedere in TV Inter – Arsenal

L’app di Prime Video è disponibile oramai su qualsiasi smart TV oppure basta scaricarla dall’app store (in molti telecomandi è anche presente un pulsante che permette l’accesso immediato alla piattaforma). Per guardare Inter – Arsenal seduti comodamente sul proprio divano basta semplicemente lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla partita. Se non sei ancora abbonato a Prime Video, puoi sfruttare la prova gratuita disponibile per tutti i nuovi abbonati. Per iscriverti basta cliccare sul link qui in basso e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Se non hai uno smart TV non devi disperarti: basta collegare alla presa HDMI un dispositivo come il Fire TV Stick di Amazon. Il collegamento con lo studio pre-partita comincia alle 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Luca Toni e Clarence Seedorf. La telecronaca affidata al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

VEDI GRATIS INTER – ARSENAL DI CHAMPIONS LEAGUE

Come guardare in streaming gratis Inter – Arsenal

Se non siete in casa ma non volete perdervi per nessun motivo Inter – Arsenal, non dovete preoccuparvi: potete vedere la partita di Champions League in streaming gratis sul vostro smartphone, tablet o computer. L’importante è avere l’app di Prime Video e accedere con le vostre credenziali. Se non avete un abbonamento, potete provare gratuitamente il servizio sfruttando la prova di trenta giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Oltre a vedere la Champions League, hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film e serie TV.

Per vedere Inter – Arsenal in streaming gratis basta avviare l’app, inserire le credenziali e premere sul banner dedicato alla partita. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta streaming della partita.

VEDI GRATIS INTER – ARSENAL DI CHAMPIONS LEAGUE