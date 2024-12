Come vedere in streaming gratis e in TV Juventus - Manchester City

Mercoledì alle ore 21:00 la Juventus affronta il Manchester City nel sesto turno della Champions League 2024-2025. Ecco come vedere la partita in TV e in streaming.

Appuntamento infrasettimanale con la grande Champions League su Amazon Prime Video. Tra martedì e mercoledì si disputa il sesto turno della nuova Champions League a girone unico e ultimo del 2024. Con oramai solamente tre partite da disputare prima della fase a eliminazione diretta, si cominciano a delineare le prime forze in campo. E a sorpresa tra queste non c’è né il Manchester City di Guardiola né la Juventus di Tiago Motta. Entrambe le formazioni sono appaiate a otto punti dopo le prime cinque giornate e occupano gli ultimi posti utili per qualificarsi al turno di playoff che dà accesso agli ottavi. La Juventus arriva da un periodo molto complicato, in cui sembra essere afflitta dalla “pareggite”, sia in campionato sia in Champions League. Il City di Guardiola, invece, ha subito duramente l’infortunio di Rodri e non sembra ancora riprendersi. Una partita tra due “ammalati” in cerca di ossigeno per tornare a respirare. E solitamente partite di questo genere sono sempre spettacolari.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che vedono protagonista una squadra italiana, anche Juventus – Manchester City è un’esclusiva Amazon Prime Video. La partita è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo. Se ancora non sei abbonato puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per tutti i nuovi iscritti: grazie alla prova gratuita di 30 giorni puoi vedere gratis in TV e in streaming Juventus – Manchester City. Non hai nessun obbligo e puoi recedere l’abbonamento in ogni momento. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

VEDI GRATIS JUVENTUS – MANCHESTER CITY DI CHAMPIONS LEAGUE

Juventus – Manchester City: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Juventus – Manchester City è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 11 dicembre. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Come vedere in TV Juventus – Manchester City

Un big match da vedere sdraiati comodamente sul divano di casa. Per guardare Juventus – Manchester City in TV bisogna avere l’abbonamento a Prime Video e l’app installata sul proprio smart TV. Se hai questi due requisiti, ti basta lanciare l’app, inserire le tue credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. Se, invece, non sei ancora abbonato basta approfittare della prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti. Chi non ha uno smart TV, invece, non deve disperarsi: basta collegare al televisore un dispositivo come il Fire TV Stick.

La telecronaca della partita è affidata al duo Piccinini – Ambrosini, mentre il collegamento con lo studio pre-partita comincia alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

Come guardare in streaming Juventus – Manchester City

Se non sei in casa e non vuoi perderti la partita, puoi vedere Juventus – Manchester City in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet e computer. Per tutti i nuovi iscritti c’è la prova gratuita di 30 giorni che ti permette di avere un accesso completo alla piattaforma, tra cui anche le partite di Champions League. Ma non solo, puoi vedere anche tutti i film e le serie TV disponibili in esclusiva su Prime Video. Per guardare Juve – Manchester City in streaming devi semplicemente avviare l’app, inserire le tue credenziali e premere sul banner dedicato alla partita. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta del match.

