Come vedere in streaming gratis Milan - Inter di Champions League

La partita che tutti aspettavano, il match che vale una stagione. Alle ore 21:00 di oggi mercoledì 10 maggio scendono in campo per l’andata della semifinale di Champions League Milan – Inter. Un derby dal sapore speciale, a 20 anni esatti da un altro Milan – Inter che è valso sempre l’accesso alla finale. In quell’occasione a passare fu il Milan, che alla fine alzò la coppa dalle grandi orecchie in una finale tutta italiana contro la Juventus. Questa volta le due squadre italiane hanno svolto il ruolo di Cenerentola: partite con gli sfavori del pronostico sia negli ottavi sia nei quarti, sono riuscite ad arrivare tra le prime quattro migliori squadre d’Europa. E per una notte San Siro avrà gli occhi di tutto il Mondo puntati addosso. L’attesa è spasmodica: i 74mila biglietti disponibili sono stati venduti in pochissime ore.

Chi non potrà essere a Milano, non deve disperarsi. Il match verrà trasmesso in TV sia su Amazon Prime Video, piattaforma di riferimento per tutte le migliori partite del mercoledì sera, sia su TV8, canale del digitale terrestre. Su Prime Video la diretta comincerà alle 19:30 con un ampio pre-partita direttamente da San Siro. Per vedere il match su Prime Video bisogna essere abbonati: se ancora non lo siete, potete approfittare dell’ottima promo disponibile in questi giorni. Iscrivendosi alla piattaforma avete accesso a una prova gratuita di ben 30 giorni, senza obbligo di rinnovo e potete recedere in qualsiasi momento. Oltre a Inter – Milan e al ritorno di Manchester City – Real Madrid in programma la prossima settimana, avete accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

VEDI GRATIS MILAN – INTER SU PRIME VIDEO

Milan – Inter: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio della semifinale di andata di Champions League tra Milan – Inter è fissato per le ore 21:00. Si gioca allo stadio San Siro.

Come vedere in TV Milan – Inter di Champions League

Avete una doppia possibilità per seguire in TV Milan – Inter. Come tutte le migliori partite di Champions League del mercoledì sera, il match viene trasmesso in diretta su Amazon Prime Video. La piattaforma è disponibile anche sugli smart TV, basta installare l’app e accedere con le proprie credenziali. Se avete un televisore un po’ datato, potete utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick che lo trasforma in uno smart TV in pochissimi secondi. Per chi ancora non è abbonato a Prime Video, può effettuare l’iscrizione in modo completamente gratuito grazie alla possibilità di utilizzare la piattaforma gratis per 30 giorni senza nessun obbligo di rinnovo. Per abbonarti ora clicca qui.

Il match può essere visto anche su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre di proprietà di Sky.

Come guardare in streaming gratis Milan – Inter di Champions League

Se non potete essere a San Siro o seduti comodamente sul divano di casa, non preoccupatevi, potete vedere Milan – Inter di Champions League in streaming gratis su diverse piattaforme. La più semplice è l’app di Amazon Prime Video disponibile per smartphone, tablet e computer. Basta effettuare l’accesso con le proprie credenziali (se ancora non siete abbonati, potete iscrivervi gratis per 30 giorni cliccando qui) e premere sul banner dedicato all’evento. Su Prime Video, oltre alla Champions League trovate film, serie TV e un gran numero di documentari e contenuti per bambini.

Una valida alternativa per seguire in streaming gratis Milan – Inter è il sito di TV8. In questo caso non è necessario né iscriversi al sito né fare un abbonamento, ma basta accedere al sito ed effettuare l’accesso alla piattaforma on demand.