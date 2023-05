Come vedere The Ferragnez 2 in TV e in streaming gratis

La famiglia più social d’Italia torna nuovamente in TV e lo fa con la seconda stagione di The Ferragnez, format realizzato in esclusiva da Amazon e disponibile per tutti gli iscritti a Prime Video. Dal 18 maggio sono disponibili sulla piattaforma le prime quattro puntate, mentre per le ultime tre bisognerà aspettare una settimana. A poco più di un anno di distanza dall’uscita della prima stagione, Chiara Ferragni, Fedez e tutta la loro famiglia, compresi i due figli Leone e Vittoria tornano in questa sorta di reality TV che ha riscosso grandissimo successo nella prima stagione.

Una tipologia di contenuto che in Italia piace moltissimo, a maggior ragione quando i protagonisti sono tra i personaggi più seguiti sui social. Amazon in queste settimane ha preparato il terreno all’uscita ufficiale di The Ferragnez 2, con trailer, anticipazioni e anche qualche video sui social. Come capita spesso in questi casi, molte delle informazioni sono top secret, ma sappiamo che uno dei temi che verranno trattati in queste sette episodi sarà la malattia affrontata da Fedez lo scorso anno.

Come detto, The Ferragnez 2 è un’esclusiva Amazon Prime Video ed è disponibile per tutti gli abbonati. Se ancora non siete iscritti al servizio, potete farlo oggi stesso utilizzando una promo speciale che permette di utilizzare Prime Video gratis per 30 giorni. Basta cliccare sul link qui in basso. Oltre a The Ferragnez 2, avrete accesso a un numero praticamente infinito di contenuti tra film e serie TV in esclusiva, documentari, sport e programmi per i più piccoli.

The Ferragnez 2: quando va in onda

Come tutti i migliori programmi in esclusiva su Prime Video, anche The Ferragnez 2 avrà una doppia uscita. Le prime quattro puntate sono disponibili dal 18 maggio, mentre per le ultime tre bisogna aspettare il 25 maggio. Ogni episodio avrà una durata di circa 30-40 minuti.

Episodio 1 – 18 maggio

Episodio 2 – 18 maggio

Episodio 3 – 18 maggio

Episodio 4 – 18 maggio

Episodio 5 – 25 maggio

Episodio 6 – 25 maggio

Episodio 7 – 25 maggio

Anticipazioni The Ferragnez 2: tutto quello che sappiamo

I trailer pubblicati online hanno anticipato due dei temi che verranno trattati in queste sette puntate di The Ferragnez 2: la malattia di Fedez e l’organizzazione di LoveMi, il super concerto in Piazza del Duomo organizzato lo scorso anno dal duo Fedez – J-Ax e che tornerà anche in questo 2023. A fare da filo conduttore ci saranno le sedute dallo psicologo, importanti soprattutto per quello che la famiglia Ferragnez ha dovuto vivere nel corso degli ultimi mesi. Chi sperava di conoscere tutto quello che è accaduto a Sanremo quest’anno resterà deluso. Ci sarà qualche accenno nelle ultime puntate, ma tutto è rimandato a settembre quando uscirà su Prime Video un programma ad hoc che racconterà il dietro le quinte dell’esperienza di Chiara Ferragni come conduttrice del più importante programma della TV italiana.

Come vedere in TV The Ferragnez 2

Come tutti i contenuti disponibili su Prime Video, anche The Ferragnez 2 può essere visto in TV, più precisamente sullo smart TV. L’importante è avere installata l’app della piattaforma e un abbonamento attivo. Se non siete abbonati, c’è la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime Video gratis utilizzando il periodo di prova di ben 30 giorni, senza nessun obbligo per rinnovare e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Per guardare in TV The Ferragnez basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al programma presente nella homepage della piattaforma. A questo punto scegliete quale puntata vedere e cliccate sul pulsante Play.

Come guardare in streaming gratis The Ferragnez 2

Non solo smart TV. The Ferragnez 2 è disponibile anche in streaming su smartphone, tablet e computer. La procedura è molto simile: bisogna accedere alla piattaforma di Prime Video oppure installare l’app sul proprio dispositivo. Inoltre, bisogna essere registrati al servizio (cliccando qui potete abbonarvi gratis per 30 giorni).

Per vedere in streaming gratis The Ferragnez 2 basta aprire l’app sul proprio dispositivo mobile, inserire le credenziali e andare alla ricerca del programma. Una volta trovato, potrete entrare nella pagina dedicata, premere Play e partirà lo streaming.

