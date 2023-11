Come vedere in TV e in streaming l'undicesima giornata di Serie A

Fonte foto: sonmez/iStock

Dopo dieci giornate la classifica comincia a delinearsi con un po’ più di chiarezza. Inter e Juventus sembrano avere un po’ più di continuità rispetto agli avversari, anche se una vera a propria fuga ancora non c’è. Questo undicesimo turno di campionato potrebbe darci qualche informazione in più e soprattutto riservare sorprese e qualche scossone in campionato. Infatti, i due big match della giornata riguardano proprio Inter e Juventus, entrambe impegnate in due trasferte ostiche e difficili. La prima a scendere in campo sarà proprio la capolista. L’Inter se la dovrà vedere a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, che nonostante le cessioni estive è ancora nelle prime posizioni e sta mostrando un grande gioco. Domenica sera, invece, la Juve è attesa dalla trasferta a Firenze, una delle più difficile di tutta la stagione. La squadra di Italiano arriva da due sconfitte consecutive e vuole rilanciare le proprie ambizioni in classifica, mentre i bianconeri vogliono cavalcare l’ottimo momento di stagione e continuare la rincorsa alle posizioni che contano.

Tutte le partite di questo undicesimo turno sono trasmesse da DAZN, di cui sette in esclusiva. Entrambi i big match sono un’esclusiva della piattaforma online. Sky, invece, trasmetterà le classiche tre partite: il match del venerdì sera che apre questo turno di campionato, l’anticipo del sabato sera e la partita della domenica a pranzo. I match sono disponibili anche per gli abbonati a NowTV, e potete vederli in streaming sul vostro smartphone.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Undicesima giornata: dove vedere le partite su DAZN o Sky

Un turno di campionato con due big match molto interessanti e alcuni sfide ostiche per le squadre che si giocano i posti in Europa. Si parte subito con una delle partite più interessanti di questo turno: Bologna – Lazio alle 20:45 di venerdì. La squadra allenata da Thiago Motta sta confermando le ottime cose viste nella seconda metà dello scorso campionato ed è in piena corsa per i posti che contano. Sabato si apre con il derby campano Salernitana – Napoli e si prosegue alle 18:00 con il primo big match della giornata tra Atalanta e Inter. Uno scontro di alta classifica tra la capolista e la quarta in classifica. A chiudere il sabato il Milan che ospita l’Udinese. Domenica si apre a pranzo con Verona – Monza, e si prosegue con Cagliari – Genoa, mentre alle 18:00 appuntamento con Roma – Lecce, una partita molto ostica per i giallorossi che arrivano dalla sconfitta contro l’Inter. La domenica si chiude con l’altro big match tra Fiorentina – Juventus. Ultime due partite lunedì: alle 18:30 Frosinone – Empoli e alle 20:45 Torino – Sassuolo.

Venerdì 3 novembre ore 20:45 : Bologna-Lazio – DAZN e Sky

: Bologna-Lazio – DAZN e Sky Sabato 4 novembre ore 15:00 : Salernitana-Napoli – DAZN

: Salernitana-Napoli – DAZN Sabato 4 novembre ore 18:00 : Atalanta-Inter – DAZN

: Atalanta-Inter – DAZN Sabato 4 novembre ore 20:45 : Milan-Udinese – DAZN e Sky

: Milan-Udinese – DAZN e Sky Domenica 5 novembre ore 12:30 : Verona-Monza – DAZN e Sky

: Verona-Monza – DAZN e Sky Domenica 5 novembre ore 15:00 : Cagliari-Genoa – DAZN

: Cagliari-Genoa – DAZN Domenica 5 novembre ore 18:00 : Roma-Lecce – DAZN

: Roma-Lecce – DAZN Domenica 5 novembre ore 20:45 : Fiorentina-Juventus – DAZN

: Fiorentina-Juventus – DAZN Lunedì 6 novembre ore 18:30 : Frosinone-Empoli – DAZN

: Frosinone-Empoli – DAZN Lunedì 6 novembre ore 20:45: Torino-Sassuolo – DAZN

Come vedere su DAZN l’undicesima giornata di Serie A 2023 – 2024

L’abbonamento al pacchetto Standard o al pacchetto Plus di DAZN sono le uniche due possibilità per vedere tutte le partite di campionato di questo undicesimo turno. Come oramai da tre anni, la piattaforma on demand é l’unica a trasmettere tutte le partite, di cui sette in esclusiva.

In questi anni Dazn ha migliorato il servizio ed é accessibile anche dal satellite grazie all’accordo sottoscritto con Sky. Per vedere la partita della propria squadra del cuore o uno dei big match di questo undicesimo turno basta lanciare la piattaforma, inserire le proprie credenziali e selezionare la partita che si vuole vedere.

Con l’abbonamento al pacchetto Standard e Plus, oltre a tutte le partite della Serie A, hai accesso a tutti gli altri contenuti esclusivi di DAZN, compreso il campionato italiano di basket, la Liga e anche l’Europa League.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare in TV e in streaming la Serie A 2023 – 2024 su Sky e NowTV

Sono tre le partite che anche questa giornata Sky e Now TV trasmettono sulle proprie piattaforme. E si tratta di match piuttosto interessanti. Il primo appuntamento è per venerdì alle 20:45 con Bologna – Lazio, poi classico appuntamento con l’anticipo del sabato sera che vede protagonista il Milan in casa contro l’Udinese e si chiude con il lunch game di domenica tra Verona e Monza. Tutte e tre le partite sono disponibili anche per gli abbonati al Pass Sport di NowTV. Puoi vedere i match da uno dei tanti dispositivi supportati dalla piattaforma: smart TV, smartphone, tablet e computer. Il Pass Sport oggi è anche in promo speciali e risparmi ben il 33% sul prezzo di listino.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%