Come vedere la sedicesima giornata di Serie A in streaming e in TV

Scopri le partite e gli orari della sedicesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco come vedere in TV e in streaming tutti i match su DAZN e Sky.

C’è una nuova capolista in solitaria in Serie A. La sconfitta del Napoli e la contemporanea vittoria dell’Atalanta ha permesso ai bergamaschi di issarsi al primo posto e di completare la “rimonta”. L’Atalanta arriva da 9 vittorie e da 1 pareggio nelle ultime dieci giornate, un passo da Scudetto e con i bergamaschi che hanno vinto anche contro avversari diretti come Napoli e Milan. La strada è ancora lunga, ma la squadra di Gasperini sembra aver fatto lo switch definitivo per puntare allo Scudetto. E in questo sedicesimo turno di campionato affronterà il Cagliari in trasferta, partita ostica e molto fisica (appuntamento sabato alle ore 15:00). La sedicesima giornata si apre venerdì 13 dicembre alle ore 20:45 con Empoli – Torino e si chiude lunedì alle 20:45 con Lazio – Inter, unico big match di questa giornata. Tra le altre partite da segnalare, la Juventus che ospita in casa il Venezia e che bisogno dei tre punti, anche per dar seguito alla bella vittoria in Champions contro il Manchester City. La Fiorentina gioca contro il Bologna con Italiano che affronta il suo passato. Roma a Como alla ricerca di punti utili per recuperare altro terreno in classifica.

Tutte le partite del sedicesimo turno sono disponibili su DAZN, tra cui sette in esclusiva. Gli altri tre match sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Per questo turno di campionato c’è anche una grande novità: Lazio – Inter è disponibile gratuitamente per chi si iscrive a DAZN. Non c’è bisogno di nessun abbonamento e di nessun pagamento, ma solamente dell’iscrizione alla piattaforma.

Sedicesima giornata Serie A: partite e orari

Venerdì 13 dicembre ore 20:45: Empoli-Torino – DAZN e Sky/NowTV

Sabato 14 dicembre ore 15:00: Cagliari-Atalanta – DAZN

Sabato 14 dicembre ore 18:00: Udinese-Napoli – DAZN

Sabato 14 dicembre ore 20:45: Juventus-Venezia – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 15 dicembre ore 12:30: Lecce-Monza – DAZN

Domenica 15 dicembre ore 15:00: Bologna-Fiorentina – DAZN

Domenica 15 dicembre ore 15:00: Parma-Verona – DAZN

Domenica 15 dicembre ore 18:00: Como-Roma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 15 dicembre ore 20:45: Milan-Genoa – DAZN

Lunedì 16 dicembre ore 20:45: Lazio-Inter – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN torna con un nuova promozione. Per chi si iscrive alla piattaforma questa settimana, ha la possibilità di vedere gratuitamente Lazio – Inter, big match del sedicesimo turno. Per vedere le altre partite, invece, bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard o Plus. Le differenze, oltre che nel prezzo, sono nel numero di utenti che possono utilizzare lo stesso profilo contemporaneamente su una o due reti Internet differenti. Oltre alla Serie A hai accesso a tantissimi contenuti: tutta la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato italiano di basket e i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite della sedicesima giornata vedere su Sky e NowTV

Le tre partite scelte da Sky e NowTV per il sedicesimo turno di Serie A sono:

Empoli – Torino – venerdì alle ore 20:45

Juventus – Venezia – sabato alle ore 20:45

Como – Roma – domenica alle ore 18:00

Gli abbonati a Sky possono anche vedere le tre partite in streaming sull’app di SkyGo, mentre gli abbonati a NowTV possono utilizzare l’omonima app. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi approfittare dello sconto del 40% sul PassSport mensile di NowTV. Paghi 14,99 euro invece di 24,99 e hai accesso a un numero di contenuti sportivi sterminato. Oltre alle tre partite di Serie A, puoi vedere la Serie B, la Premier League, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la NBA e tantissimo altro. Approfittane subito.

