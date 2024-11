Dove vedere in TV e in streaming l'undicesima giornata di campionato

Undicesima giornata di Serie A con match molto interessanti, come Napoli - Atalanta e Udinese - Juventus. Ecco come vedere le partite in TV e in streaming

Un campionato che comincia a delineare le forze in campo. Napoli e Inter che sembrano avere qualcosa in più rispetto agli avversari e dietro un nutrito gruppo di squadre pronte a giocarsi l’accesso alla Champions. La squadra allenata da Antonio Conte è in un ottimo momento di forma, con 5 vittorie nelle ultime cinque partite e quattro punti di vantaggio sull’Inter. In ripresa anche l’Atalanta di Gasperini (4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 giornate) e la Fiorentina di Palladino (4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 giornate). In flessione, invece, la Juventus di Thiago Motta, con solo due vittorie nelle ultime cinque giornate una difesa che ha cominciato a prendere troppi gol, soprattutto dopo l’infortunio di Bremer. Questa undicesima giornata può dare ulteriori risposte a questo inizio di campionato: il Napoli affronta in casa l’Atalanta di Gasperini, in un match che si preannuncia spettacolare e carico di tensione. La Juventus, invece, è obbligata a fare risultato contro l’Udinese, altra sorpresa di questo inizio di stagione e settima in classifica. Match sulla carta più semplice per l’Inter che ospita a San Siro il Venezia di Di Francesco.

Tutte le partite di questa undicesima giornata sono disponibili su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti TV della Serie A per le prossime stagioni. Sky e NowTV, invece, trasmetteranno tre partite, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Monza e Milan. Oltre alla Serie A, hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato, tra cui la Champions League, l'Europa League, la Conference League, la NBA, l'Eurolega di basket, la Formula 1 e la MotoGP.

Undicesima giornata di campionato: partiti e orari

Sabato 2 novembre ore 15:00: Bologna-Lecce – DAZN

Sabato 2 novembre ore 18:00: Udinese-Juventus – DAZN

Sabato 2 novembre ore 20:45: Monza-Milan – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 3 novembre ore 12:30: Napoli-Atalanta – DAZN

Domenica 3 novembre ore 15:00: Torino-Fiorentina – DAZN

Domenica 3 novembre ore 18:00: Verona-Roma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 3 novembre ore 20:45: Inter-Venezia – DAZN

Lunedì 4 novembre ore 18:30: Empoli-Como – DAZN

Lunedì 4 novembre ore 18:30: Parma-Genoa – DAZN

Lunedì 4 novembre ore 20:45: Lazio-Cagliari – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere l’undicesima giornata di campionato su DAZN

Per vedere la Serie A su DAZN bisogna essere abbonati al pacchetto Standard oppure al pacchetto Plus. La differenza tra i due pacchetti, oltre al costo, è legata principalmente al numero di dispositivi che puoi collegare al tuo profilo e alla modalità di visione in contemporanea su due dispositivi differenti. Abbonandoti a DAZN, oltre a tutte le partite della Serie A, puoi vedere anche i match della Liga spagnola, la FA CUP, i migliori incontri di boxe al mondo e i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Quali partite dell’undicesima giornata di campionato vedere su Sky e NowTV

Per questa undicesima giornata, le partite scelte da Sky e NowTV sono:

Monza – Milan – sabato ore 20:45

Verona – Roma – domenica ore 18:00

Lazio – Cagliari – lunedì ore 20:45

Gli abbonati a Sky possono guardare le partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo, mentre gli abbonati di NowTV utilizzando l’omonima app disponibile per smartphone, tablet e computer. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, il PassSport mensile di NowTV è disponibile con un ottimo sconto del 40% e lo paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro. Cosa puoi vedere? Hai accesso a tantissimi contenuti sportivi, tra cui tutta la Serie B, la Champions League, l’Europa League, i migliori tornei di tennis del Mondo (con il Masters di fine anno in esclusiva che vedrà impegnato il nostro Sinner), la Formula e la MotoGP arrivate al rush finale e le partite di rugby della nazionale italiana, impegnata in amichevoli di spessore internazionale (anche contro la Nuova Zelanda).

